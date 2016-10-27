Болгария: напряженность с военными пилотами создана искусственно
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Истребитель МиГ-29.
Источник: © РИА Новости, Юрий Абрамочкин
Во вторник утром пилоты (болгарской) авиабазы "Граф Игнатьево" отказались совершать полеты. Они заявили, что чувствуют себя неуверенно в самолетах МиГ-29. Замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что проявленная неуверенность некоторых пилотов связана с недостаточным числом летных часов.
Из России уже доставлены 10 двигателей для МиГ-29 - 6 новых и 4 отремонтированных, но использовать их нельзя, так как сопровождающие документы все еще не поступили в Болгарию.
Если полученные двигатели будут использованы, то оперативных самолетов станет 9 или 10, и этого достаточно для тренировок пилотов, отметил Запрянов.
По мнению министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, напряженность с военными пилотами на базе "Граф Игнатьево" создана искусственно.
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26.10.2017
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