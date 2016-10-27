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"Калашников" получит заем на разработку нового гражданского оружия

27.10.2017 РИА Новости 280 0
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Логотип концерна Калашников. Архивное фото
Логотип концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем концерну "Калашников" на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия, сообщает в четверг пресс-служба фонда.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем концерну "Калашников" на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия (ГСО). Этот первый проект, одобренный ФРП, который направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Стоимость проекта 678,7 млн руб., из которых 67,7 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа", - говорится в сообщении.

По словам директора ФРП Романа Петруцы, предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиционных средств.

"Программы ФРП, предлагающие "длинные и дешевые деньги" могут стать драйверами для перехода десятков оборонных предприятий на "гражданские рельсы". Например, концерн "Калашников" столкнулся с высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия", - сообщил Петруца, слова которого приводит пресс-служба.

В сообщении отмечается, что с помощью займа ФРП концерн намерен создать пилотный участок механической обработки деталей, где, в частности, будут производиться винтовки для российских спортсменов-биатлонистов. Предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: "Сайга МК-107", "Тигр", "Биатлон" и экспортировать часть продукции в СНГ, страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

"Это первый подобный проект для концерна. Нам было важно понять, как работает ФРП и в какие сроки принимает решение. После этого позитивного опыта мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы "Конверсия", - добавил генеральный директор "Калашникова" Алексей Криворучко, слова которого приводит пресс-служба ФРП.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Криворучко Алексей

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