Россия и Китай проведут компьютерные командно-штабные учения по ПРО
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Флаги. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости, Жанна Манукян.Россия и Китай до конца года проведут компьютерные командно-штабные учения по противоракетной обороне, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
"С начала года межармейские отношения между Китаем и Россией продолжают сохраняться на высоком уровне. Стороны провели стратегические консультации, совместные брифинги по вопросам ПРО, совместные военно-морские учения. В течение этого года мы также проведем компьютерные командно-штабные совместные учения по противоракетной обороне и другие мероприятия", - заявил Жэнь Гоцян.
Он подчеркнул, что стороны продолжат и дальше совместными усилиями содействовать устойчивому развитию двусторонних отношений в военной сфере.
Впервые российско-китайские компьютерные командно-штабные учения прошли в мае 2016 года.
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26.10.2017
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