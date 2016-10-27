Российские танкисты проводят "танковые дуэли" в горах Армении



Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.

Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости.Военнослужащие танкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Армении в рамках итоговой проверки за летний период проводят "танковые дуэли", сообщили в среду в пресс-службе ЮВО.

"В ходе итоговой проверки, которая продлится до 27 октября, экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне "Алагяз". Танкисты выполнят контрольные нормативы по тактической, огневой, технической и специальной подготовке как в дневное, так и в ночное время суток, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по условиям "дуэли" один танк замаскирован в окопе, второй танк действует на дальности по фронту около 2 тысяч метров, меняя огневые позиции для скрытности. Участникам тактического поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное "огневое поражение". Огневой бой завязывается в месте организованной засады с использованием холостых боеприпасов.

"При выполнении данного контрольного танкового поединка экипажи Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по неподвижным и динамичным целям, маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки. Подготовка танковых экипажей ЮВО с выполнением элементов "танковой дуэли" в Закавказье проводится в рамках сдачи контрольных проверок и при подготовке танкистов к участию в отборочных этапах конкурса Всероссийских армейских игр по "танковому биатлону", - говорится в сообщении.

Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечены около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.