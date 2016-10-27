На Курилах появится новая база ВМФ России
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Команда морского тральщика Вице-адмирал Захарьин . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Будущая база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга, сообщил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, работы по созданию базы должны начаться в ближайшее время. "Все идет строго по плану, без авральных рывков", - отметил сенатор.
На Курилах восстановят аэродромную сеть, заявил Клинцевич, добавив, что эти работы также увязаны с созданием базы ВМФ.
В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на Курилах в 2017 году разместится дивизия. Позднее, во время визита в Японию, он отметил, что дивизия "создается в течение последних шести лет, создается не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".
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26.10.2017
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