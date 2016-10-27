На Курилах появится новая база ВМФ России



Команда морского тральщика Вице-адмирал Захарьин . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Команда морского тральщика Вице-адмирал Захарьин . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Будущая база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга, сообщил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, работы по созданию базы должны начаться в ближайшее время. "Все идет строго по плану, без авральных рывков", - отметил сенатор.

На Курилах восстановят аэродромную сеть, заявил Клинцевич, добавив, что эти работы также увязаны с созданием базы ВМФ.

В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на Курилах в 2017 году разместится дивизия. Позднее, во время визита в Японию, он отметил, что дивизия "создается в течение последних шести лет, создается не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".