Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу



Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большой морского танкер "Борис Бутома" завершили визит в филиппинскую Манилу, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В период стоянки российских кораблей в Маниле большой противолодочного корабль "Адмирал Пантилеев" посетили министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, дипломаты иностранных государств, жители и гости филиппинской столицы", - рассказал он.

Как сообщил Воскресенский, во время визита военные двух стран провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. Для моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетили Национальный парк Лунета.