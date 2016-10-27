Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большой морского танкер "Борис Бутома" завершили визит в филиппинскую Манилу, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В период стоянки российских кораблей в Маниле большой противолодочного корабль "Адмирал Пантилеев" посетили министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, дипломаты иностранных государств, жители и гости филиппинской столицы", - рассказал он.
Как сообщил Воскресенский, во время визита военные двух стран провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. Для моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетили Национальный парк Лунета.
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26.10.2017
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