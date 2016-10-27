Россию обвинили в изъятии записи взрыва из отчета о гибели Ту-154 Качиньского



Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Олег Минеев Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Олег Минеев

Из отчета первой польской комиссии, занимавшейся расследованием катастрофы Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, по просьбе России была изъята запись, которая может свидетельствовать о взрыве. Об этом в материале "Скрытые доказательства взрыва. Сенсационное открытие смоленской комиссии" пишет Gazeta Polska, изложение статьи приводит портал Wiadomoci.

По данным Gazeta Polska, продолжительность этой записи составляет 4,5 секунды. "Мы знаем, что параметры полета, записанные в польском черном ящике, с самого начала очень интересовали россиян, и они посоветовали комиссии Миллера (бывший глава МВД Польши Ежи Миллер, возглавлявший первую польскую комиссию по расследованию катастрофы — прим. "Ленты.ру") удалить часть записи из документа от 25 октября 2010-го, подписанного членом комиссии Станиславом Юрковским", — заявляет газета.

Как добавляет издание, Москва якобы попросила указать, что на одном из бортовых самописцев не было зафиксировано последних двух с половиной секунд полета и что предыдущие две секунды имеют аномалии. "Этот 4,5-секундный фрагмент с резким скачком температуры и был найден в записи регистратора", — заключает Gazeta Polska.

Об обнаружении записи взрыва на самолете Качиньского 14 октября заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.

9 августа новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, выпустила заявление, в котором указывалось, что левое крыло самолета Качиньского начало разрушаться перед контактом с деревом и многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва. В Следственном комитете России это сочли безосновательным.

Выводы предыдущей польской комиссии, решившей, что причиной катастрофы стал взрыв в корпусе самолета, разошлись с итогами расследования технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Члены этой комиссии, по мнению Минобороны Польши, могли проявить недобросовестность и халатность.

По версии МАК, причиной падения самолета стала ошибка пилотов, в частности, решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, потерпел катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.