Трамп назвал урановую сделку США и РФ времен Обамы современным "Уотергейтом"



Президент США Дональд Трамп.

Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO Президент США Дональд Трамп.Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Президент США также назвал надувательством то, как осуществлялись сделки

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал заключение Вашингтоном урановой сделки с Москвой во времена администрации Барака Обамы современным уотергейтским скандалом. Такую оценку он дал в среду в беседе с журналистами в Белом доме перед отлетом в штат Техас, где его введут в курс дела о ликвидации последствий урагана "Харви".

"Продажи урана России, а также то, как они осуществлялись, - это было надувательством. Были переданы огромные суммы денег. Могу сказать, что это просто современный "Уотергейт", - сказал американский лидер. Трансляцию вели местные телеканалы.

Как Трамп утверждал в ходе избирательной кампании 2016 года, демократ Хиллари Клинтон, являвшаяся в то время его главной соперницей в борьбе за высший государственный пост, могла опосредованно получить от российской стороны средства за то, что не противодействовала переходу компании Uranium One под контроль госкорпорации "Росатом". Трамп, в частности, обвинял Клинтон в том, что, будучи госсекретарем США, она "отдала России 20%" американского урана. По мнению Трампа, брат Джона Подесты - бывшего руководителя предвыборного штаба Клинтон - "положил в карман 180 тысяч долларов" вследствие транзакции, связанной с Uranium One.

Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Она зарегистрирована в Канаде и имеет глобально диверсифицированный портфель международных активов в Казахстане, США и Австралии. "Росатому" через его аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One.

Во вторник председатель упомянутого комитета нижней палаты Конгресса Дэвин Нуньес заявил, что он и его коллеги начали разбирательство обстоятельств заключения упомянутой сделки.

Во время президентской предвыборной кампании в 1972 году в центральном офисе Демократической партии США, располагавшемся на тот момент в комплексе "Уотергейт", были арестованы взломщики, пытавшиеся установить подслушивающие устройства. Расследование инцидента привело к политическому скандалу, который завершился досрочным прекращением полномочий президента США Ричарда Никсона в 1974 году.