Палата представителей США призвала ЕС признать "Хезболлах" террористической группой



Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Согласно тексту резолюции, Палата представителей также призывает усилить давление на группу

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Палата представителей США в среду на заседании приняла резолюцию с призывом к Евросоюзу признать шиитскую группировку "Хезболлах" террористической организацией и усилить в отношении нее санкции. Данная инициатива была поддержана единогласно.

Как отметила конгрессмен-республиканец Илеана Рос-Лейтинен, "само представление о том, что у террористической организации могут быть различные крылья, абсурдно, как и мнение о том, что Иран может быть ответственным членом международного сообщества". "Между членами "Хезболлах" нет различий", - утверждала политик.

Согласно тексту резолюции, Палата представителей "призывает ЕС признать "Хезболлах" террористической организацией в ее полном составе и усилить давление на эту группу". В частности, конгрессмены предлагают выдавать ордеры на арест членов и активных сторонников группировки, арестовать все ее активы в Европе и запретить сбор средств в поддержку "Хезболлах".

Еще в июле 2013 года главы МИД ЕС достигли согласия относительно внесения военного крыла "Хезболлах" в европейский список террористических структур. Основанием стал теракт в Бургасе (Болгария) 18 июля 2012 года. Тогда в результате взрыва автобуса с израильскими туристами в международном аэропорту города были убиты семь человек.

Резолюции отдельных палат Конгресса США носят рекомендательный характер, президент страны не обязан их подписывать.