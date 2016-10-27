НАТО возражает против закупки Турцией С-400 по соображениям безопасности



Пусковые установки ЗРК С-400.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Пусковые установки ЗРК С-400.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел отметил, что речь идет о приобретении продвинутой системе, которая не может быть интегрирована в систему ПВО/ПРО альянса

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Организация Североатлантического договора (НАТО) выступает против приобретения Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 главным образом по соображениям безопасности, а не из-за технической несовместимости военной техники России и Запада. С таким заявлением выступил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

"Прежде всего, есть принцип суверенитета при закупке военной техники. Но страны суверенны в плане как выработки решений на этот счет, так и несения ответственности за последствия. Потенциальное приобретение С-400 сопряжено (для Североатлантического альянса и Турции - здесь и далее прим. ТАСС) с определенными... последствиями. Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО", - сказал военачальник.

"И даже как отдельно стоящая система она создает вызовы для средств союзников, которые потенциально могут быть развернуты на территории такой страны [НАТО, закупившей у России С-400]", - считает Павел. "Поэтому дело в ряде административных и технических вызовов, а также вызовов в сфере безопасности, связанных с таким решением. И, на мой взгляд, справедливо союзникам вести дискуссию по этому поводу, чтобы изложить все вопросы, вызывающие обеспокоенность. . Но, если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение", - добавил генерал.

Он находится в Вашингтоне с визитом. В столице США генерал Петр Павел, в частности, принял участие в проведенном Пентагоном заседании военачальников нескольких десятков стран, которое было посвящено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении ЗРС С-400, и задаток уже внесен. В конце сентября это подтвердил помощник президента России по вопросам военно- технического сотрудничества Владимир Кожин. При этом он подчеркнул, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается". С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Затем в середине октября Эрдоган отметил, что Турция обсуждала с Россией и вопрос о возможном приобретении системы С-500. "У нас также был разговор с (президентом России Владимиром) Путиным о С-500", - сказал турецкий лидер. Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку С-400, подписала с Россией недавно и другая союзница США, которая, впрочем, не входит в НАТО, - Саудовская Аравия.