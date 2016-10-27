В Сирии террористам удалось уничтожить одну "супер-БРДМ"

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

В ходе боевых действий против террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ был потеряна одна модернизированная БРДМ-2. В Сети появилось изображение уничтоженной бронемашины.

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

Недавно данная техника была замечена во время переправы через Евфрат. "Вестник Мордовии" несколько раз уже рассказывал об этих бронированных разведывательных машинах. Ссылаясь на мнение экспертов, наши авторы отмечали, что выполненная в Сирии модернизация БРДМ-2, считается одной из лучших в мире. Например, специалистам, которые работали над улучшением характеристик техники, удалось создать дистанционно-управляемый с помощью видеокамер боевой модуль с двумя спаренными 23-мм пушками.

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

Хотя на БРДМ были приняты меры по повышению защищенности, противнику все же удалось поразить бронемашину. Пока не понятно, попали ли в нее управляемая ракета, реактивная граната или она подорвалась на мине. Однако, судя по открытым люкам, экипаж, по всей видимости, успел эвакуироваться. Данных о погибших нет.

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

Отметим, что в распоряжении сирийцев остаются другие усовершенствованные единицы данной техники, которые также активно применяются в боях с силами международного терроризма.

Лев Романов