Украина собиралась "украсть" индийский контракт на Т-90

Фото: Отвага2004

Еще задолго до разрыва с Россией Украина вела с нашей страной настоящую информационную войну в сфере торговли оружием. Война эта была бескомпромиссной, что называется, на уничтожение. Порой даже с использованием провокаций и запрещенных приемов.

Одним из самых жарких участков "фронта" стала борьба за заказы в области бронетанковой техники. Здесь наши страны очень серьезно конкурировали. Правда, единственный украинский успех произошел в Пакистане, куда Россия в 90-е годы не поставляла военную технику принципиально.

Можно долго перечислять примеры украинского "черного пиара" против нашей оборонной продукции, но мы упомянем лишь то, что произошло относительно недавно, за пару лет до Майдана.

Фото: Отвага2004

В 2011 году украинские источники стали делать вбросы, что в Харьков, якобы, доставлен один экземпляр танка Т-90С в пустынной окраске.

Государство, откуда прибыл танк, не называлось, но делались намеки, что это Индия. Наши эксперты стали подозревать, что речь идет о банальной провокации с целью поссорить индийцев и россиян, создать в отношениях между ними атмосферу подозрительности.

Эту мысль укрепляли обнародованные в начале 2012-го года на оружейной выставке в Дели украинские предложения по модернизации индийских Т-90С "Бишма", а также Т-72.

Индийцам предлагалась некая помесь нижнетагильского "девяностого" и харьковского "Оплота". Так, динамическая защита "Контакт-5" должна была быть заменена на ДЗ "Дуплет".

Командир танка получал панорамный прицел ПНК-6 и дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм.

Российский двигатель В-92С2 заменялся на 6ТД-3 мощностью 1400 л.с. Планировался монтаж комплексов активной защиты и радиоподавления самодельных взрывных устройств. Пушка, ходовая часть остались бы без изменений.

Фото: Отвага2004

Данные поползновения вызвали бурную реакцию в России. Заявления, что "Украина ворует русские танки", было самым мягким из звучавших тогда. Военные эксперты утверждали, что Харьков просто не в состоянии что-то реально сделать, например 6ТД-3 существовал лишь в виде не работающего макета. Вспоминалось, как украинские оборонщики пытались модернизировать алжирские Т-72, даже проводили демонстрационные показы в этой стране. Но местные военные предпочли иметь дело с Нижним Тагилом. И не прогадали.

Уверенность в неспособности харьковчан выпускать танки подтвердились в ходе реализации контракта с Таиландом. Политическая нестабильность, начавшая лихорадить страну, парализовала украинские желания оттяпать у России индийский бронетанковый рынок. Разговоры о наличии Т-90 в Харькове разом сошли на нет. Сейчас об этой провокации на Украине уже никто и не вспоминает.

Лев Романов