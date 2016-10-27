Совет Россия - НАТО обсудит проблемы безопасности в Европе



Штаб-квартира НАТО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Штаб-квартира НАТО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

На заседании на уровне послов также поднимут вопросы Афганистана и Украины

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Плановое заседание Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов пройдет в Брюсселе в четверг. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса и эту информацию подтвердило постпредство России при НАТО.

Таким образом, оказались полностью опровергнуты появлявшиеся ранее сообщения западных СМИ, утверждавших, что работа СРН заморожена в связи с учениями "Запад-2017".

"Встреча Совета Россия - НАТО на уровне послов запланирована на 26 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Как ранее сообщил дипломатический источник в Брюсселе, на следующем заседании СРН будут рассматриваться "вопросы военной транспарентности и предотвращения инцидентов в Европе, проблемы, связанные с проведением крупных учений, как Россией, так и НАТО, ситуация в Афганистане, а также традиционная проблематика Украины".

В работе СРН примет участие директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, который изложит НАТО российское видение ситуации в Афганистане.

Точки соприкосновения

Ранее в Москве Замир Кабулов сообщил, что США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану.

"США хотят найти точки соприкосновения с Россией по Афганистану. Москва, в свою очередь, также не против кооперации с Вашингтоном. Поиск путей и механизмов продолжается, однако говорить о полноценном сотрудничестве между нами пока преждевременно. Но мы видим изменения в их подходах в лучшую сторону", - заявил он в интервью газете "Известия".

Дипломат отметил, что некоторые разногласия между странами в афганском вопросе до сих пор сохраняются. "Нам сложно прийти к компромиссу в первую очередь из-за непростых российско-американских отношений. Во-вторых, у нас много вопросов, на которые Вашингтон не может дать вразумительных ответов. Они касаются политики США в Афганистане", - пояснил Кабулов.

В Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

До и после учений

Последнее заседание СРН состоялось 13 июля этого года, и в ходе него российская сторона в частности провела для НАТО брифинг по планам стратегических российско-белорусских маневров "Запад-2017" в сентябре этого года, а военные НАТО провели брифинг по своим учениям Trident Javelin, намеченным на ноябрь 2017 года.

Совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Маневры прошли на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы около 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.

Несмотря на предварительное информирование стран альянса о маневрах и приглашение наблюдателей, в период проведения учений в западных СМИ была развернута информационная кампания по обвинению РФ в нарушении международных обязательств при проведении маневров на своей территории и использовании учений как прикрытия для достижения неких военных целей.

Реальные обязательства

Согласно Венскому документу ОБСЕ от 2011 года, сухопутные учения подлежат международному наблюдению при численности их участников свыше 13 тыс. человек. Этот документ также включает критерий по количеству танков и бронемашин. Для учений разного типа требования разнятся. Например, при проведении масштабных учений по высадке воздушного или морского десанта, согласно нормам ОБСЕ, международные наблюдатели должны приглашаться на маневры, в которых участвуют от 3,5 тыс. человек.

Таким образом, даже по нормам этого документа РФ не была обязана проводить полноценные международные инспекции этих маневров.

Маневры НАТО

В учениях Североатлантического альянса Trident Juncture в 2018 году в Скандинавии примут участие от 35 до 50 тыс. военных НАТО. Маневры "Единый трезубец" уже проходили дважды: в 2015 году в Испании и Португалии и в 2016-м в Прибалтике. В первом случае участие принимали свыше 36 тыс. человек, а во втором - около 500 военнослужащих.

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко неоднократно обращал внимание на крайне высокую интенсивность военных маневров альянса в этом году. По его словам, свыше 40 тыс. военных примут участие в десятках учений НАТО в Европе с июня по ноябрь, что является частью плана усиления военного присутствия блока у границ с РФ.

Сравнить потенциалы

По словам Грушко, Россия в ходе последнего заседания СРН предложила НАТО собрать военных экспертов и профессионально обсудить реальный баланс сил в Европе. "Мы еще раз привлекли внимание НАТО к нашим предложениям, чтобы собрать военных, которые бы сели за стол и профессионально и без эмоций на картах провели совместную оценку реальных военных потенциалов (России и НАТО - прим. ТАСС) в Европе", - сказал Грушко.

"Наша идея заключается в том, чтобы пригласить военных для обсуждения всех факторов, влияющих на ситуацию в области безопасности, включая постоянное размещение новых сил или развертывание подразделений на ротационной основе. Мы считаем, что без нормальных, системных и деловых контактов между военными будет очень трудно понять, что происходит, и избежать неверных интерпретаций ситуации", - отметил постпред.