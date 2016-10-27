Премьер Ирака просит не вмешивать Багдад в конфронтацию между Ираном и США
|
|
Военнослужащие ВС Ирака.
Источник: vpk-news.ru
При этом Хейдар аль-Абади подчеркнул, что Ирак продолжит сотрудничать с обеими странами
НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Ирак намерен продолжать сотрудничать как с США, так и с Ираном, но просит при этом не делать Багдад участником растущей конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил иракский премьер Хейдар аль-Абади в интервью, опубликованном в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.
"Мы говорим каждому, включая наших иранских соседей и США, которые стали нашими друзьями, поддерживая нас в борьбе с [террористической группировкой] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), что мы приветствуем вашу поддержку, мы хотим работать с вами, с вами обоими, но, пожалуйста, не приносите свои неприятности в Ирак", - отметил премьер. "Навязывать нам что-либо - это что-то крайне недопустимое", - подчеркнул он.
Аль-Абади также заявил, что США и западные коалиционные силы находятся в Ираке по приглашению правительства страны, которое не допустит совершения каких-либо враждебных действий в их отношении. "Любая атака на них является атакой на Ирак, на суверенитет Ирака", - указал он.
Как отмечает газета, в интервью премьер-министр также подтвердил свою приверженность защите границы с Турцией, которая контролируется курдами, предупредив их, что они не должны направлять оружие против иракских войск. "Курды - наши граждане, - сказал аль-Абади. - Моя первоочередная задача - защищать их, как и остальных иракцев, но я посылаю им мощный сигнал: если вы продолжите убивать иракских солдат, вы будете привлечены к ответственности".
|
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются