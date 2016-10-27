Мексиканская компания Interjet готова приобрести до 10 самолетов МС-21
|
|
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Российская и мексиканская стороны уже подписали протокол о поставках после 2021 года
БОГОТА, 26 октября. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и мексиканская авиационная компания Interjet подписали протокол о поставках после 2021 года до 10 российских среднемагистральных самолетов МС-21.
Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Мексиканская авиационная компания Interjet готова с 2021 года стать первым зарубежным клиентом ОАК при начале отгрузки за рубеж МС-21. Они проявили заинтересованность в приобретении до 10 самолетов МС-21 и на этот счет мы уже подписали протокол и будем двигаться дальше по мере сертификации", - отметил министр.
Interjet - мексиканская лоукост-компания, которая является самым крупным зарубежным заказчиком на самолеты SSJ-100. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает новый - среднемагистральный самолет МС-21.
|
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.10.2017 Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
31.08.2017 Все крылья в одну корзину
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
09.06.2017 Дмитрий Медведев провел совещание по развитию авиастроения на производственных площадках ОАК в Ульяновске
30.05.2017 "Российский Boeing 737" встал на крыло: чего ждать от новинки
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
19.12.2016 Экспорт уходит в небо