Мексиканская компания Interjet готова приобрести до 10 самолетов МС-21



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Российская и мексиканская стороны уже подписали протокол о поставках после 2021 года

БОГОТА, 26 октября. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и мексиканская авиационная компания Interjet подписали протокол о поставках после 2021 года до 10 российских среднемагистральных самолетов МС-21.

Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мексиканская авиационная компания Interjet готова с 2021 года стать первым зарубежным клиентом ОАК при начале отгрузки за рубеж МС-21. Они проявили заинтересованность в приобретении до 10 самолетов МС-21 и на этот счет мы уже подписали протокол и будем двигаться дальше по мере сертификации", - отметил министр.

Interjet - мексиканская лоукост-компания, которая является самым крупным зарубежным заказчиком на самолеты SSJ-100. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает новый - среднемагистральный самолет МС-21.