ОАК разрабатывает гидросамолет для спасения космических аппаратов в Тихом океане



Вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Самолет разрабатывается для спасения космических аппаратов при запусках с космодрома Восточный

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает гидросамолет для спасения космических аппаратов при запусках с космодрома Восточный, в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом сообщил в среду генконструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.

"Сегодня есть интересный проект - гидросамолет, который будет выполнять задачи в дальней океанской зоне и заниматься спасением летчиков на воде либо космических аппаратов, которые приводнились (в случае нештатной ситуации - прим. ТАСС)", - сказал Коротков на круглом столе с членами движения "Юнармия".

"Если запускать ракету с космодрома Восточный, то вся трасса полета проходит через Тихий океан, и уже там надо обеспечивать спасание", - отметил он.

Коротков напомнил, что сейчас большинство пусков осуществляются с космодрома Байконур, трасса полета ракет в таких случаях проходит через всю территорию России вплоть до Сахалина (8 тыс. км).