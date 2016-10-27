ОАК разрабатывает гидросамолет для спасения космических аппаратов в Тихом океане
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Вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Самолет разрабатывается для спасения космических аппаратов при запусках с космодрома Восточный
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает гидросамолет для спасения космических аппаратов при запусках с космодрома Восточный, в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом сообщил в среду генконструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.
"Сегодня есть интересный проект - гидросамолет, который будет выполнять задачи в дальней океанской зоне и заниматься спасением летчиков на воде либо космических аппаратов, которые приводнились (в случае нештатной ситуации - прим. ТАСС)", - сказал Коротков на круглом столе с членами движения "Юнармия".
"Если запускать ракету с космодрома Восточный, то вся трасса полета проходит через Тихий океан, и уже там надо обеспечивать спасание", - отметил он.
Коротков напомнил, что сейчас большинство пусков осуществляются с космодрома Байконур, трасса полета ракет в таких случаях проходит через всю территорию России вплоть до Сахалина (8 тыс. км).
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26.10.2017
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