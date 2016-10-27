На учениях "Индра" впервые в истории ВКС выполняются полеты международных экипажей



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В составе экипажей во время полетов на аэродроме под Владивостоком роль вторых пилотов доверена летчикам ВВС Индии

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Летчики ВВС и ПВО Восточного военного округа и пилоты ВВС Индии в рамках учений "Индра-2017" в Приморье впервые в истории Военно-космических сил России (ВКС) выполняют полеты в составе смешанных международных экипажей, сообщил в четверг официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком в ходе межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполняют смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов доверена летчикам ВВС Индии. Все привлекаемые к учению иностранные пилоты имеют достаточный опыт полетов на аналогичных летательных аппаратах, стоящих на вооружении ВВС Индии", - сообщил Воскресенский.

Смешанные экипажи пилотируют самолеты Су-30М2, Ан-26 и вертолеты Ми-8АМТШ. Около десятка совместных экипажей уже выполнили разведывательные полеты, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский и поразили ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.

"Сегодня международные экипажи для создания тактического фона учения действовали в интересах боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, которые в акватории залива Петра Великого решают задачи морской составляющей совместных маневров", - отметил Воскресенский.

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.