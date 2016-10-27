Бронебульдозеры для МО РФ начали делать на ЧТЗ
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Фото: chtz-uraltrac.ru
В рамках контракта с Минобороны РФ Челябинский тракторный завод освоил уникальную технологию сварки броневых листов для тракторов Б12. Машина получит бронированную кабину, элементы капота, топливного бака и других узлов.
Как сообщает Пресс-служба ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), бронированное изделие будет способно защитить оператора машины от камнепада, падающих деревьев, а также пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий.
Технологическая операция сварки бронелистов ведется так называемым прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву. Это необходимо для избегания перегрева металла. Работа выполняется с помощью полуавтоматов и требует особой тщательности и строгого контроля качества. Основная проверка идет по твердости брони, для чего применяется специальный твердомер. Серия замеров делается на всех основных деталях, что обеспечивает надежный контроль.
Фото: chtz-uraltrac.ru
"Предприятий, выполняющих сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями в стране можно пересчитать по пальцам, - сообщил начальник сборочно-сварочного цеха завода Иван Моторин. - Наши сварщики специально прошли обучение у специалистов, имеющих большой опыт подобной работы".
Бронированный бульдозер Б12 был представлен на выставке-форуме "Армия-2017". Трактор-броненосец вызвал большой интерес представителей ряда зарубежных армий и российских военных, так как в отличие от используемых в войсках бульдозерных агрегатов, созданных на базе шасси танка, имеет более низкую цену, высокую экономичность и большой ресурс эксплуатации.
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25.10.2017
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