Новейшая БМП "Драгун" может стать танком со 125-мм пушкой
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vestnik-rm.ru
В последнее время в ряде стран мира снова проснулся интерес к легким танкам. Правда, легкими эти боевые машины можно назвать лишь условно. По своей массе они больше соответствуют средним танкам Второй мировой войны. Такая техника в настоящее время создается в Южной Корее, Индонезии, Турции и Китае.
Россия в этом направлении также может сделать потенциальным заказчикам ряд очень заманчивых предложений. Кроме 2С25М "Спрут" СДМ1, который у нас позиционируется как самоходное орудие, появление варианта "легкого-среднего" танка возможно на шасси БМП "Драгун". По крайней мере, в 2015 году о такой машине рассказывали на выставке в Нижнем Тагиле Russia Arms EXPO 2015.
vestnik-rm.ru
"Драгун" со 125-мм пушкой, воплощенный в броне, будет обладать интересной особенностью - двигатель мощностью более чем в 800 л.с. разместится в передней части машины. При этом танк, в отличие от иностранных конкурентов, будет плавающим. Судя по публиковавшимся иллюстрациям, боевой модуль унифицирован с аналогичным, смонтированным на "Спруте".
По огневой мощи данная российская боевая машина не будет иметь равных, она сможет поражать цели не только снарядами, но и управляемыми ракетами. Современные прицелы позволят ей эффективно действовать как днем, так и ночью.
vestnik-rm.ru
В настоящее время БМП "Драгун" успешно прошла испытания. Вполне вероятно, что она станет основой востребованной в наше время унифицированной модульной платформы. И наверняка с этой БМП будущие покупатели захотят иметь и выполненный на таком же шасси "легкий - средний" танк.
Роман Катков
Фото Дениса Передриенко
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26.10.2017
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