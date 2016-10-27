Истребители МиГ-31 на учениях прикрыли ракетоопасные направления на Урале



Истребитель-перехватчик МиГ-31.

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Истребитель-перехватчик МиГ-31.Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В маневрах приняли участие экипажи двух авиаполков Центрального военного округа - всего более 40 самолетов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ прикрыли ракетоопасные направления на учениях в небе Приполярного Урала. В воздушных маневрах приняли участие экипажи двух авиаполков Центрального военного округа, дислоцированных в Пермском и Красноярском краях - всего более 40 самолетов, сообщил в четверг помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Зона патрулирования воздушного пространства была расширена благодаря самолетам-заправщикам Ил-78", - добавил офицер.

Дозаправка топливом осуществлялась экипажами МиГ-31 поодиночке и в составе пар. "При этом танкеры держали скорости, близкие к максимальным, а экипажи МиГов - к минимальным. Пилоты на высотах от 4 тыс. м до 8 тыс. м приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 м, контактировали с конусом-датчиком, а затем выдерживали заданную дистанцию до полной перекачки топлива", - отметил Рощупкин.

"Авиационные истребительные части крупнейшего в России Центрального военного округа несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Западной Сибири", - уточнил он.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблем". Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях. Бортовой радиолокационный комплекс способен одновременно обнаруживать до 24 целей, восемь из которых могут быть одновременно обстреляны из ракетного вооружения самолета.