Ректор Томского политеха: как амбиции и талант помогают готовить инженерную элиту



Петр Чубик.

Источник: © Пресс-служба ТПУ Петр Чубик.Источник: © Пресс-служба ТПУ

Международное агентство Times Higher Education в октябре опубликовало рейтинг университетов в области "Инжиниринг и технологии". Среди российских вузов лучшие показатели у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Томского политехнического университета (ТПУ), последний вошел в группу 151–175. О том, как в Сибири удается готовить инженерную элиту мирового уровня, ТАСС рассказал ректор ТПУ, вице-президент Ассоциации инженерного образования России Петр Чубик.

— Петр Савельевич, в две сотни лучших технических университетов мира вошел вуз из Сибири, мягко сказать, не с самым удачным географическим положением. Как вам это удается?

— Так же, как создать идеальный английский газон: стричь и поливать, стричь и поливать, и так 300 лет, в нашем случае — уже 120. Рецепт создания университета мирового уровня вообще-то известен всем. Во-первых, необходимо добиться высокой концентрации талантов как среди ученых и преподавателей, так и среди студентов. Во-вторых, нужно иметь достаточно — а лучше с избытком — ресурсов. Причем речь идет не только о финансовых и материальных ресурсах, но и о временных: на продвижение к топовым позициям мировых университетских рейтингов нужно время. И третье условие — эффективное управление всем этим. Если его нет, то тогда и ресурсы будут расходоваться неэффективно, и таланты разбегутся. Но, как говорят медики, даже если рецепт известен, не факт, что лекарство поможет.

— Рецепт, как вы сказали, известен всем. Но не у всех это срабатывает. Как вы считаете, почему?

— Мало знать, надо еще все это сделать. А это требует исключительной настойчивости, огромной силы воли. Считаю, у Томского политехнического эти качества есть. Наш университет — исторически первый технический вуз на огромном пространстве России восточнее Москвы. И "генетический код" просто обязывает нас оставаться на этом пространстве первыми. Кроме того, мы были открыты как Томский технологический институт императора Николая II. И имперские амбиции подвигают нас быть одними из лучших и в стране, и на континенте, и в мире.

— Как ТПУ удается привлекать талантливых студентов? Причем не только из России.

— В 2015 году среди технических вузов страны по среднему баллу ЕГЭ мы были десятыми, в прошлом году — седьмыми, в этом году еще подросли: средний балл ЕГЭ поступивших на "бюджет" составлял 78,3. По качеству приема ТПУ — лучший технический вуз за пределами столиц.

Чем мы привлекаем талантливых ребят, причем не только на бакалавриат, но и в магистратуру и аспирантуру? Конечно, тут и наша 120-летняя история, и возможность стать причастным к ней. И имена наших знаменитых выпускников: конструктора Останкинской телебашни Николая Никитина, создателя знаменитых на весь мир многоцелевых вертолетов "Ка" Николая Камова, физика с мировым именем академика Геннадия Месяца. И этот список можно продолжать.

Но главное — мы привлекаем качественным образованием. Даже поддельный диплом ТПУ стоит дороже, чем поддельные дипломы других вузов. Это мне несколько лет назад представители правоохранительные органов рассказали, когда вели следствие по группе мошенников.

За не очень большие деньги с точки зрения мирового рынка образовательных услуг мы даем качественное образование мирового уровня

Иностранные студенты прежде всего ценят оптимальное сочетание "цена-качество". За не очень большие деньги с точки зрения мирового рынка образовательных услуг мы даем качественное образование мирового уровня. Мы один из самых интернациональных вузов в стране и в мире. По рейтингу THE ТПУ входит в топ-200 университетов мира по доле иностранных студентов. А интернациональная среда обогащает всех и каждого, кто в ней обучается и живет. И это тоже привлекает.

Нельзя не сказать и о привлекательности наших магистерских образовательных программ уровня "двойной диплом" с целым рядом зарубежных вузов-партнеров, уникальных сетевых программ, программ на английском языке. А еще ТПУ — опорный вуз "Газпрома", Росатома, Роскосмоса и ряда других крупнейших госкорпораций. И это тоже привлекает абитуриентов, причем не только и не столько возможностью дальнейшего трудоустройства в этих структурах, сколько высоким имиджем ТПУ, ведь сильные дружат с сильными. Но и с трудоустройством у нас все в порядке — на каждого нашего выпускника мы ежегодно имеем от работодателей в среднем до двух заявок. Это абитуриенты, выбирающие место для получения высшего образования, тоже учитывают.

А еще мы стараемся быть открытыми и активными. Заполняем новостную ленту по-настоящему яркими, значимыми событиями. Запускаем в космос 3D-спутник "Томск-ТПУ-120". Разрабатываем для Международной космической станции 3D-принтер. Участвуем в экспериментах на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. В арктических экспедициях изучаем влияние деградации подводной мерзлоты на климат. Делаем начинку для подводных роботов, при помощи которых исследуются глубины Мирового океана, дефектоскопы для контроля качества сварных швов магистрального газопровода "Сила Сибири". Внедряем технологии отечественного производства бериллия. В общем, у нас не скучно.

— Вы говорили о том, что привлекает абитуриентов. А что отпугивает? Например, растущий из года в год минимальный порог баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в Томский политех?

— Да, в какой-то степени отпугивает. Но мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов — инженеров нового поколения, способных решать сложные многомерные задачи в эпоху цифровой экономики. Поэтому и требования соответствующие.

— Для подготовки высококлассных инженеров нужны высококлассные преподаватели. Как бы вы охарактеризовали качественный уровень профессорско-преподавательского состава Томского политехнического?

— Как позволяющий решать те задачи, которые мы ставим перед собой. В нашем вузе принято заниматься наукой. Достаточно сказать, что на одного научно-педагогического работника приходится около 1,5 млн рублей, заработанных на выполнении НИОКР. Это один из лучших показателей в стране, свидетельствующий о востребованности наших исследований и разработок. А уже из этого вытекают высокая публикационная активность, цитируемость, число патентов, малых инновационных предприятий и так далее.

Еще один важный показатель оценки качества профессорско-преподавательского состава — общественное или государственное признание заслуг. Да, пока у нас нет своих нобелевских лауреатов, но Международный научный совет вуза возглавляет лауреат Нобелевской премии, иностранный член РАН профессор Дан Шехтман, и нашим научным звездам есть на кого ровняться. Однако за последние годы 20 политехников стали лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, в том числе для молодых ученых, и в области образования. А студенты и аспиранты получили 26 медалей РАН. Это выдающиеся результаты.

Ставку мы делаем на молодежь. У нас почти 900 аспирантов, развивается институт "постдоков", мы привлекаем для работы в вузе тех, кто имеет степень PhD, а значит, имеет опыт исследовательской работы в интернациональных коллективах, научные публикации в зарубежных изданиях, владеет английским языком. Даже средний возраст проректоров и руководителей ключевых подразделений университета меньше 40 лет, наверное, это самая молодая управленческая вузовская команда в стране.

Почему ставка на молодежь? Они амбициозны, энергичны, открыты миру, прогрессивны, готовы меняться и двигаться вперед. Как и вуз в целом.

— Если вернуться к "универсальному рецепту", точнее ко второй составляющей — ресурсам. Как с этим дела у ТПУ?

— Изобилия ресурсов, конечно, нет, но имеющаяся у нас материальная база позволяет вести качественную подготовку специалистов и проводить научные исследования на современном уровне. В вузе более двадцати учебных корпусов, 14 общежитий. Наш студгородок, к слову, в прошлом году был признан лучшим в стране. Хорошо развита спортивная инфраструктура: стадион, бассейн, открытые спортивные площадки, спортзалы в общежитиях и так далее.

Очень приличная научная база. Например, действующий исследовательский ядерный реактор. Недавно ввели первую очередь Научного парка, в котором разместились шесть крупных научных центров и лабораторий с новейшим оборудованием. За последние годы мы приобрели научно-исследовательского оборудования на сумму более 2,5 млрд рублей. Есть геологический полигон в Хакасии, есть даже свое общеобразовательное учреждение — Лицей при ТПУ, входящий в десятку лучших школ страны.

И все это эксплуатируется, освещается, отапливается, ремонтируется, охраняется. Это действительно очень большое хозяйство, которым надо эффективно управлять.

Конечно, настоящий прорыв в развитии нам дала победа в 2009 году в конкурсе на получение категории "Национальный исследовательский университет". За несколько лет мы настолько серьезно обновили свою учебно-научно-лабораторную базу, что это позволило нам, опять же на конкурсной основе, в 2013 году стать участниками Проекта 5-100 и добиться хороших результатов в продвижении в мировых университетских рейтингах.

— Последний "ингредиент" томского успеха — эффективное управление. Сейчас идет глобальная реформа управления научно-образовательной деятельностью в вузе. А зачем, если ТПУ и так из года в год имеет хорошие показатели?

— Здесь есть одно важное обстоятельство. Наши успехи и достижения последних лет происходят на фоне достаточно заметного снижения базового бюджетного финансирования. Объективно — мы сегодня геройствуем. По государственному заданию "Образование" бюджетное финансирование за два последних года уменьшилось более чем на 20%. Связано это с переходом образовательной системы страны на нормативно-подушевое финансирование и отменой в связи с этим индивидуального соотношения численности преподавателей и студентов, которое ранее было установлено ТПУ и еще 16 другим вузам страны.

Очень приличная научная база. Например, действующий исследовательский ядерный реактор. Недавно ввели первую очередь Научного парка, в котором разместились шесть крупных научных центров и лабораторий с новейшим оборудованием. Есть геологический полигон в Хакасии, есть даже свое общеобразовательное учреждение — Лицей при ТПУ

Поэтому вопрос об эффективном управлении сейчас стоит как никогда остро. Нам нужно наращивать в консолидированном бюджете долю от приносящей доход деятельности и средств, привлекаемых вузом на конкурсной основе, вуз должен еще больше зарабатывать и главным образом на исследованиях и коммерциализации их результатов. При этом мы должны повышать и качество подготовки самих исследователей, для чего концентрируем наши исследовательские ресурсы в двух исследовательских школах — Школе физики высокоэнергетических процессов и Школе химических и биомедицинских технологий. Их главная задача — проведение прорывных научных работ и подготовка исследователей — кандидатов наук.

На базе нынешних шести технических научно-образовательных институтов создаются шесть инженерных школ: ядерных технологий, неразрушающего контроля и безопасности, информационных технологий и робототехники, природных ресурсов, энергетики, новых производственных технологий. Суммарно во всех этих школах вместо многих десятков кафедр будет 14 крупных отделений, что существенно усиливает междисциплинарность, которая в современном мире является важнейшим условием для получения прорывных научных результатов и инновационных решений.

— А как будут строиться образовательные программы в бакалавриате?

— Мы меняем образовательный процесс и в бакалавриате, и в магистратуре. На первых двух курсах бакалавриата будет действовать двухлетняя "ядерная" программа с набором обязательных для всех студентов фундаментальных дисциплин — математика и информатика, естественные науки, социально-гуманитарные науки, общетехнические дисциплины, иностранные языки, русский язык и физическая культура — с итоговой аттестацией на выходе.

Реализацию этой программы мы сосредоточиваем в одной структуре — Школе базовой инженерной подготовки с семью отделениями. В задачи этой школы входит и формирование у студентов так называемых гибких — надпрофессиональных — навыков, к которым относят критическое мышление, способность в решении сложных проблем, работу в команде, эффективное устное и письменное общение, оценку и анализ информации, проявление любознательности и воображения, инициативы и предприимчивости, лидерские качества и так далее.

Главная цель этих масштабных изменений — выращивание инженерной элиты, которая должна определять развитие науки, техники и технологий в нашей стране в условиях экономики нового технологического уклада

На третьем и четвертом курсах бакалавриата будет возможность обучаться по персональным образовательным траекториям. Помимо изучения специальных дисциплин по тому направлению, которое студент выбрал при поступлении в вуз, он должен будет самостоятельно выбрать до двух дисциплин в семестр из других направлений подготовки. Таким образом, у будущего специалиста появится возможность сформировать свой собственный уникальный набор профессиональных компетенций. Что, конечно, повысит его ценность на рынке труда.

В целом мы рассматриваем бакалавриат как первую ступень в подготовке высококвалифицированных инженеров. Практика показывает, что большинство наших выпускников после бакалавриата стремятся продолжить обучение в магистратуре. Мы даем возможность нашим студентам выбрать тип магистратуры. Склонные к исследовательской работе — будущие ученые — могут поступить в исследовательскую магистратуру, будущие инженеры — в технологическую. Созданная нами Школа инженерного предпринимательства будет готовить технологических предпринимателей — будущих создателей и руководителей высокотехнологического бизнеса.

Главная цель этих масштабных изменений — повышение качества инженерного образования, выращивание той самой инженерной элиты, которая должна определять развитие науки, техники и технологий в нашей стране в условиях экономики нового технологического уклада. При этом важно добиться достижения этой цели в условиях ограниченных ресурсов. Такая вот непростая задача.

— Когда вы надеетесь увидеть результат от всех этих преобразований?

— Результаты изменений в образовательном процессе не проявляются немедленно. Это достаточно долгий путь. Но, не делая первых шагов, нельзя рассчитывать на результат в будущем. "Жизнь — как езда на велосипеде: если тебе тяжело — значит, ты идешь на подъем". ТПУ идет на подъем!

Беседовала Татьяна Свинцова