Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России появится "цифровая" фабрика по производству авиадвигателей

27.10.2017 РИА Новости 396 0
0
Понравилась новость?
 +2
Авиационный двигатель. Архивное фото
Авиационный двигатель. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Первая "цифровая" фабрика, которая будет производить авиационные двигатели, появится в России в конце текущего года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Это предприятие входит в состав крупной госкорпорации "Ростех". Мы рассчитываем, что такие предприятия могут массово внедряться каждый год, находя новые форматы", - сказал Мантуров в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

По его словам, следующими форматами станут "умные" производства и, наконец, "виртуальная" фабрика, которая не будет зависеть от тех барьеров, которые сегодня создаются на мировых торговых площадках.

Мантуров рассказал также, что восемь мексиканских университетов обратились к России с предложением найти точки соприкосновения для совместной работы в высокотехнологичных отраслях. "По возвращении в Россию мы организуем взаимодействие наших технических вузов с мексиканскими", - отметил министр, совершающий в эти дни поездку по ряду стран Латинской Америки.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Компании
Ростех
Персоны
Мантуров Денис

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.10 11:26
  • 49
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 27.10 11:08
  • 1
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за действий с архивами
  • 27.10 10:59
  • 1
Как выглядела бы война между НАТО и Россией в Прибалтике (The National Interest, США)
  • 27.10 10:36
  • 3
Россия послала на орбиту инспектора
  • 27.10 10:23
  • 16
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 27.10 10:22
  • 8
Сергей Караганов: Мир идет к более свободному выбору для каждой страны
  • 27.10 10:04
  • 5587
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.10 09:57
  • 3907
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.10 09:51
  • 1
Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов
  • 27.10 09:51
  • 4
Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
  • 27.10 09:26
  • 10
Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
  • 27.10 08:47
  • 66
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 27.10 08:30
  • 2
Люди соревнуются друг с другом, будто забыв о том, что они никогда не обыграют программу
  • 27.10 08:01
  • 2
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 27.10 05:00
  • 2
Российские самолеты на экспорт не вылетают
другие обсуждаемые темы