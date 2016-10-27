В России появится "цифровая" фабрика по производству авиадвигателей



Авиационный двигатель. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Авиационный двигатель. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Первая "цифровая" фабрика, которая будет производить авиационные двигатели, появится в России в конце текущего года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Это предприятие входит в состав крупной госкорпорации "Ростех". Мы рассчитываем, что такие предприятия могут массово внедряться каждый год, находя новые форматы", - сказал Мантуров в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

По его словам, следующими форматами станут "умные" производства и, наконец, "виртуальная" фабрика, которая не будет зависеть от тех барьеров, которые сегодня создаются на мировых торговых площадках.

Мантуров рассказал также, что восемь мексиканских университетов обратились к России с предложением найти точки соприкосновения для совместной работы в высокотехнологичных отраслях. "По возвращении в Россию мы организуем взаимодействие наших технических вузов с мексиканскими", - отметил министр, совершающий в эти дни поездку по ряду стран Латинской Америки.