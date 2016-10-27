Россия заинтересована в сотрудничестве с Сингапуром в сфере авиастроения



Сингапур. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Марина Лысцева Сингапур. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Марина Лысцева

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с Сингапуром в области авиации и авиастроения, в том числе в продвижении на сингапурский рынок и далее в страны Юго-Восточной Азии новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на статс-секретаря - замглавы ведомства Виктора Евтухова.

В технопарке "Сколково" 17 октября Виктор Евтухов принял участие в восьмом заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня (МПК) под председательством с российской стороны первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

"Виктор Евтухов отметил необходимость диверсификации номенклатуры товарооборота между Россией и Сингапуром, в том числе посредством активного развития сотрудничества в области промышленности и технологий… В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества замглавы Минпромторга России назвал область гражданской авиации и авиастроения", - говорится в сообщении.

Поставки Superjet 100 и МС-21

Отмечается, что Россия заинтересована в продвижении на сингапурский рынок и далее в страны Юго-Восточной Азии новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

При этом в перспективе планируется сотрудничество с компанией ST-Aerospace по предоставлению услуг послепродажного обслуживания для SSJ 100 и МС-21 через сеть собственных сервисных центров непосредственно на целевых рынках сбыта. Также сообщается о возможном создании совместного предприятия по кастомизации салонов для VIP-версий SSJ 100 (SBJ) и МС-21.

Сервисные центры и тренажерный комплекс

Замминистра также отметил уже реализующийся проект по созданию на базе аэропорта Краснодара совместного сервисного центра по ремонту эксплуатируемого в РФ парка воздушных судов между компаниями Технодинамика, ST-Aerospace, Changi International и Singapore Airlines.

"Полагаем, что развитие указанных компетенций и транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать расширению маршрутов межрегиональных перевозок и увеличению закупок отечественных воздушных судов", - отметил Виктор Евтухов.

В качестве еще одного успешного примера сотрудничества российских и сингапурских компаний он назвал совместное производство тренажерного комплекса для обучения диспетчеров управления воздушным движением компанией "Азимут" (входит в ГК "Ростех") и сингапурской ST-Electronics. Комплекс позволяет безопасно моделировать аварийные ситуации на летном поле и отрабатывать навыки авиадиспетчеров по обеспечению безопасности движения самолетов на земле и в воздухе. В 2016 году он был введен в эксплуатацию в аэропорту "Пулково".

Замглавы Минпромторга также обратил внимание на разработки информационно-сервисной экспортно-импортной B2B платформы RSTrade, разработанной российско-сингапурским деловым советом, а также на ее возможности.

Данная платформа, как следует из информации на официальном сайте проекта, предназначена для продвижения российских промышленных товаров гражданского назначения несырьевого сектора экономики в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, а также для повышения эффективности и улучшения сервиса импорта товаров из азиатских стран в Россию и страны ЕАЭС. Платформа предоставляет пользователям информацию о товарах и услугах, а также сервисы по организации экспортно-импортных операций.

"Полагаем, что активное развитие данного направления будет способствовать созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности", - добавил замминистра.