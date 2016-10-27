США пообещали вскоре объявить результаты пересмотра антироссийских санкций



Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США скоро объявят результаты пересмотра антироссийских санкций в соответствии с новым законом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Вследствие подписанного президентом в августе закона Министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к Госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят", - отметила Сандерс NBC News.

По ее словам, администрация по-прежнему "верна идее привлекать Россию к ответственности на разных фронтах".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Документ предусматривает сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.