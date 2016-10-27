США пообещали вскоре объявить результаты пересмотра антироссийских санкций
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США скоро объявят результаты пересмотра антироссийских санкций в соответствии с новым законом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Вследствие подписанного президентом в августе закона Министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к Госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят", - отметила Сандерс NBC News.
По ее словам, администрация по-прежнему "верна идее привлекать Россию к ответственности на разных фронтах".
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Документ предусматривает сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.
В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.
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26.10.2017
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