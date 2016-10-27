В НАСА подтвердили, что утечка фреона на МКС не опасна для экипажа
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Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото.
Источник: © NASA / Jack Fischer
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Утечка около 100 миллилитров фреона произошла в грузе, который будет запущен в пятницу с японского модуля МКС "Кибо", риска для экипажа нет, сообщил РИА Новости представитель НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что утечка жидкого фреона произошла на американском сегменте МКС, экипажу ничто не угрожает. Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, утечка фреона произошла во время работы астронавтов с микроспутником на американском сегменте.
"Утечка небольшого количества фреона - примерно 100 миллилитров - произошла из полезного груза, который будет запущен с модуля JEM (японский экспериментальный модуль "Кибо") в пятницу. Риска здоровью экипажа и безопасности оборудования станции нет", - сообщил РИА "Новости" представитель НАСА Гэри Джордан.
По его словам, планы по запуску груза в пятницу остаются в силе.
Японский модуль "Кибо", самый большой модуль МКС на сегодня, используется в том числе для запуска небольших спутников.
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26.10.2017
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