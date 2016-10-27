Трамп ждет расширения общих усилий с Китаем по ядерному разоружению КНДР
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в среду обсудили в телефонном разговоре тему денуклеаризации на Корейском полуострове, сообщил Белый дом.
"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином по случаю завершения съезда компартии Китая", - говорится в сообщении. По итогам XIX съезда КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ее ЦК.
По данным Белого дома, американский лидер сообщил, что "ждет предстоящего в начале ноября визита в Китай и расширения двусторонних усилий по ядерному разоружению КНДР".
В сообщении также указывается, что американский лидер "приветствовал продолжение сотрудничества между двумя странами в предстоящие годы".
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26.10.2017
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