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Ракетные комплексы HIMARS стали "водоплавающими"

26.10.2017 Warspot 143 0
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М57А1 ATACMS
Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 год.
Источник: армия США

Американские морские пехотинцы будут уничтожать вражеские цели ещё до высадки на берег. Сегодня, 25 октября, на сайте Военно-морского института ВМС США была опубликована информация о том, что Корпус морской пехоты испытал реактивную систему залпового огня HIMARS на возможность ведения огня с борта корабля.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) является высокомобильной ракетно-артиллерийской системой оперативно-тактического назначения. Она была создана в конце 90-х годов корпорацией Lockheed Martin в партнерстве с BAE Systems и с 2003 года производится серийно. HIMARS разработан на базе колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км.

Пуск ракеты M142 HIMARS с борта корабля

Результаты испытаний должны были дать ответ на вопрос о том, может ли HIMARS поражать цели управляемыми ракетами при стрельбе с борта идущего корабля. В качестве цели была выбрана бутафорная система ПВО, размещённая на острове, расположенном на расстоянии 70 км от точки пуска. По данным военного командования, цель была успешно уничтожена.

Пуск ракеты осуществлялся с палубы десантного транспорта-дока USS Anchorage (LPD-23) типа San Antonio (автомобиль с ракетной установкой разместился на вертолётной площадке корабля). Командование Корпуса морской пехоты США указывает, что ранее морпехам требовалось высадиться на берег, обустроить огневые точки и лишь после этого применять ракетную артиллерию, теперь же они смогут уничтожать цели еще по пути к ним.
25.10.2017
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Страны
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin

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