Военные ноутбуки перестанут комплектовать кувалдами



Военные ноутбуки.

Источник: РИА Новости/Игорь Онучин Военные ноутбуки.Источник: РИА Новости/Игорь Онучин

В России разработано новое поколение сверхзащищенных боевых гаджетов

Для ВС РФ разработаны новые сверхзащищенные ноутбуки. Они оснащены уникальной системой защиты и ликвидации. Информацию невозможно будет считать, даже если аппарат достанется противнику. При этом оператору устройства достаточно нажать одну кнопку. Для решения задачи уничтожения информации по требованию Минобороны (МО) ноутбуки предыдущего поколения комплектовались кувалдами. Новинку планируется применять для управления сложным высокотехнологичным вооружением. При этом гаджеты вдвое легче предыдущего поколения, имеют мощный процессор и экран высокого разрешения.

На выставке-форуме "Армия-2017" компания "Научно-технический центр "Элинс" презентовала новое поколение военных ноутбуков своей разработки. Благодаря усилиям инженеров из подмосковного Зеленограда значительно возросла надежность хранения данных и защита от несанкционированного доступа.

— У более ранних моделей в комплекте была полноценная кувалда, чтобы при угрозе захвата противником их можно было разбить в нужном месте, ведь необходимо механическое разрушение носителя информации, — пояснил один из разработчиков новинки Сергей Скляров. — Теперь же достаточно нажать на кнопку, и все данные вместе с носителем будут быстро и гарантированно уничтожены.

Остроту проблемы защиты информации на тактических ноутбуках продемонстрировал опыт американских военных в Афганистане, где в 2005 году боевики разгромили отряд спецназа ВМС и захватили неповрежденный компьютер со специальными программами и секретными картами местности.

Важно и то, что новые российские боевые гаджеты по своим габаритам и эргономике приблизились к гражданским собратьям.

— Это совсем новая модель, которую мы привезли прямо из цеха. Она даже пока не получила собственного названия, только номер, но благодаря новым технологическим решениям мы смогли улучшить масс-габаритные характеристики и эргономику, — рассказал Сергей Скляров. — Мы внедрили также ряд решений в плане импортозамещения. Ряд функциональных узлов, которые раньше были на импортной элементной базе, перевели на отечественные микросхемы.

Внешне военный ноутбук сильно отличается от своего гражданского собрата. Он заключен в специальный ударопрочный корпус. Устройство ведь, по нормативам, должно благополучно пережить падение с высоты 1 м на бетонный пол. Есть и другие суровые требования. Переносная ЭВМ должна, например, стабильно работать в диапазоне температур от минус несколько десятков градусов до плюс 50.

Всё это привело к превращению ноутбуков ранних серий в громоздкие бронированные чемоданы, которые весят по 8–10 кг и с трудом могут называться портативными устройствами. Однако в этом году проблему практически удалось решить. Ноутбук последнего поколения весит всего около 4 кг и может похвастаться процессором Core i7, а также дисплеем FullHD, что важно при работе с картой. Да и внешне это уже не зеленый ящик, а скорее облаченный в бронежилет гражданский гаджет.

Впрочем, отличий хватает. У военного ноутбука нет привычного тачпада. Он заменен более надежным и неприхотливым трекболом. В новой модели есть также миниатюрный джойстик, а клавиши мыши продублированы под левую руку для быстроты работы. Военные ноутбуки используют специальное программное обеспечение и операционную систему из семейства Linux.

Боевые ноуты применяются прежде всего для решения задач управления. Для этого устройство оснащено целой батареей специальных разъемов. С них можно контролировать самые разные системы, начиная с беспилотников и заканчивая системами вроде ЗРПК "Панцирь" и ОТРК "Искандер".

Начинка каждой модели зависит от решаемых задач. Где-то ставятся более защищенные отечественные процессоры, а где-то — продукция зарубежных производителей. Сами разработчики говорят, что внедряют отечественные компоненты по мере налаживания их производства.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" рассказал "Известиям", что в современных условиях военным не обойтись без гаджетов.

— Они нужны и для передачи информации, и для управления высокотехнологичными системами вооружения, — пояснил эксперт. — Однако обычные ноутбуки или планшеты для поля боя не годятся. Боевые ноутбуки должны быть хорошо защищены, работать в экстремальных условиях, а также иметь большую автономность.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что отечественные специалисты способны быстро наверстать отставание от иностранных производителей военной электроники.

Помимо НТЦ "Элинс" в России есть и другие производители военных гаджетов. Например, в 2016 году НПО "Пуск" продемонстрировало публике ноутбук ПМВУ-1711 (переносное многофункциональное вычислительное устройство). Ему не страшны ни вода, ни удары, но весит устройство свыше 10 кг, а работает автономно не более четырех часов.

Боевые и просто сверхзащищенные ноутбуки есть в линейках практически всех крупных мировых производителей электроники. Однако у большинства из них есть проблема гарантированного уничтожения секретных данных. Как правило, такой опцией могут похвастаться лишь довольно громоздкие модели, которые можно возить, но не носить с собой.

Николай Сурков