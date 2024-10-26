Нанотехнологии помогли напоить Хмеймим



Хмеймим.

Источник: РИА Новости/Максим Блинов Хмеймим.Источник: РИА Новости/Максим Блинов

Российские военные получат компактную авиатранспортабельную систему очистки и бутилирования воды

Для снабжения российских войск в полевых условиях была создана и сейчас проходит испытания специальная безреагентная система очистки и консервирования воды, которая умещается всего на одном грузовике. Благодаря применению нанотехнологий комплекс МККВ-1000 может очищать даже воду, содержащую химические и радиоактивные загрязнения. Более ранние версии системы прошли обкатку в Сирии и хорошо себя зарекомендовали.

Комплекс МККВ-1000, разработанный краснодарским ЗАО "Полимерфильтр", осуществляет очистку или опреснение воды, а затем ее консервирование и бутилирование. Вода разливается в специальные пластиковые бутыли в форме солдатской фляжки, чтобы военнослужащие могли переносить их на поясе в стандартных чехлах. Производительность комплекса составляет до 1000 бутылок в час. При этом всё оборудование умещается на шасси одного грузового автомобиля "КамАЗ".

— Планируем в этом году провести предварительные испытания и подготовить комплекс к государственным испытаниям, по завершении которых, возможно, МККВ-1000 будет рекомендован к принятию на снабжение инженерных войск ВС РФ,—– рассказал "Известиям" заместитель генерального директора ЗАО "Полимерфильтр" Борис Русов.

По словам представителя предприятия, новый комплекс создавался в инициативном порядке и впервые продемонстрирован широкой публике в ходе форума "Армия-2017". Он может работать как в режиме доочистки воды, получаемой с мобильной водоочистной станции, так и автономно в режиме очистки и опреснения практически любой природной воды, включая морскую.

Достигнута такая компактность благодаря применению нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется обеззараживание с помощью ультрафиолетового облучения. Это позволяет избавиться от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств поражения.

Все процессы очистки и обеззараживания воды в МККВ-1000 полностью автоматизированы, что гарантирует высокую производительность и быстрое развертывание. Комплекс анализирует воду, взятую из скважины или водоема, и выбирает уровень очистки.

МККВ-1000 может работать в сочетании с мобильными станциями очистки воды СКО-10К и СКО-10/5 (включает модуль опреснения), которые сейчас состоят на вооружении инженерных частей. В них также реализована мембранная технология очистки воды. Это позволяет обойтись без применения реагентов и в 5–10 раз повысить ресурс работы фильтрационных аппаратов. Станция способна очищать свыше восьми кубометров воды в час. Время работы на одном комплекте расходных материалов не менее 100 часов.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский пояснил "Известиям", что в полевых условиях воды для войск требуется очень много и доставляться она должна очень быстро.

— Вопросы водоснабжения войск в поле всегда стояли остро. Недаром для ее решения создаются целые подразделения, — отметил военный. — Вода нужна и для питья, и для приготовления пищи, и для того, чтобы просто умыться после марша. Мы, например, всегда возили с собой на одном из танков 200-литровую бочку воды, чтобы не ждать подвоза и не пользоваться водой из непроверенных источников.

По словам эксперта, в полевых условиях воду бывает очень сложно очистить и сделать пригодной для питья. Раньше такую воду из-за обилия хлорки можно было использовать только для хозяйственных нужд или в лучшем случае для приготовления пищи.

— Появление новых систем водоочистки можно только приветствовать. Они значительно облегчат службу, особенно в регионах с жарким климатом, — сказал Виктор Мураховский. — Если в умеренных широтах проблему водоснабжения можно решить дедовскими методами — с помощью кипячения, то в Средней Азии или на Ближнем Востоке всё гораздо сложнее. Вода в скважине или водоеме может запросто оказаться соленой или мутной. А требуется ее очень много. Ведь на жаре организм быстро обезвоживается. В некоторых армиях офицеры строго следят, чтобы в пустыне солдат выпивал в час не меньше фляги во избежание обмороков от обезвоживания.

СКО-10 может обеспечивать питьевой водой подразделения, выполняющие боевые задачи в различных климатических зонах. Несколько таких станций было направлено в Сирию на авиабазу Хмеймим. Совместно с комплексами МККВ-400 они бесперебойно снабжают российских военных питьевой водой в бутылках.

Николай Сурков