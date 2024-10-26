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Южная Корея закупила беспилотники Global Hawk

26.10.2017 Военное обозрение 117 0
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Уже до конца этого года Соединённые Штаты передадут Южной Корее первую пару разведывательных беспилотников Global Hawk. Как сообщает портал israeldefense.co.il, ВВС Республики Корея официально подтвердили факт закупки американских дронов.

Первые беспилотники должны поступить на вооружение южнокорейских ВВС уже в декабре. Ещё одна пара дронов Global Hawk должна быть доставлена в 2019 году. По неофициальной информации, каждый из беспилотников обошёлся Южной Корее в $223 млн.

israeldefense.co.il

Южная Корея и США обсудили сделку в 2014 году, а вчера стало известно о том, что она завершилась подписанием контракта. Уже в ближайшие месяцы южнокорейские ВВС смогут следить за своим "северным соседом", активно развивающим ядерную программу.

Южнокорейское министерство обороны объясняет покупку Global Hawk необходимостью наращивать военный потенциал в условиях растущей угрозы со стороны КНДР. Беспилотники Global Hawk будут базироваться на военной базе Герёнгдае, расположенной в городе Керён (провинция Чхунчхон-Намдо). Разведывательные беспилотники американского производства должны стать ключевым элементом программы раннего предупреждения в случае атаки со стороны Северной Кореи, передает "Warspot".
25.10.2017
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Южная Корея
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Global Hawk
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