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Американские СМИ объяснили, почему никто не хочет воевать с США

26.10.2017 Военное обозрение 165 0
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Солдат армии США
Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.
Источник: © AP Photo, Khalid Mohammed

The National Interest в своей статье приводит список из пяти лучших видов американского оружия, который объясняет, почему другие станы не хотят связываться с США.

США обладают "огневой мощью поразительного масштаба, которая может быть использована как в небольших операциях против повстанцев, так и в полномасштабных бронетанковых сражениях", приводит статью ИноТВ.

Автор предлагает пять лучших видов американского оружия. На его взгляд, "именно наличие этой техники у армии Соединённых Штатов объясняет, почему ни одна страна в мире не хочет с ней воевать".


Вертолёт AH-64 Apache.

"Есть определённая доля иронии в том, что лучшее оружие передовых наземных сил армии США – это воздушное судно. Однако последние конфликты, в которых участвовали и, вероятно, будут участвовать американцы, показали: поддержка авиации является решающим фактором", – говорится в материале.

Вооружённый 30-миллиметровым орудием, ракетами Hellfire и высокоточными сенсорами Apache позволяет армии наносить удар по противникам до того, как те окажутся в радиусе действия наземных войск.


Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.
Источник: Paul Hanna / Reuters

Танк M-1 Abrams.

"Ответ на вопрос, является ли M-1 Abrams лучшим танком в мире, зависит от того, с кем вы говорите и, что более важно, из какой страны ваш собеседник. Но нет никаких сомнений, что это одна из лучших боевых машин", – утверждает автор.


Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

60-тонный Abrams "может похвастать 120-миллиметровой пушкой, урановой бронёй, толщина которой доходит до трёх футов, и скоростью более 40 миль в час". В 1991-м в Ираке он "громил" технику советского производства и, весьма вероятно, мог бы справиться с китайским основным боевым танком "Тип 99".


САУ M109A6 Paladin.

"На последних "маленьких войнах", в которых участвовала Америка, её мощные самоходные гаубицы "держались в тени". Но это не отменяет того факта, что они представляют собой высокоэффективное оружие", – пишет издание.


Источник: фото Capt. John Strickland

Paladin – последняя версия "маститой" самоходной артиллерийской установки M-109. Она способна запускать 155-миллиметровые снаряды, в том числе активно-реактивные снаряды спутникового управления Excalibur, на расстояние до 20 миль.


Противотанковый ракетный комплекс TOW.

"По-видимому, Россия (или Советский Союз) – король противотанковых ракет. Возможно, это связано с угрозой, которую разработанные на Западе бронемашины могут представлять для её вооружённых сил", рассуждает автор.


Самоходный противотанковый ракетный комплекс M1134 ATGM (Stryker Anti-Tank Guided Missile) стреляет ракетой TOW.
Источник: http://militaryreview.su/

Между тем и США в этой игре совсем не новичок. "Американский противотанковый комплекс TOW не сдаёт свои позиции даже сегодня, спустя почти 45 лет службы. С его помощью уничтожали танки – в основном советского производства, – во Вьетнаме и на Ближнем Востоке", – говорится в статье.


Браунинг M2.

Автор признаёт, что "включение в список этого 80-летнего крупнокалиберного пулемёта может показаться странным, но тот факт, что почти век спустя после своего появления и участия в бесконечном количестве войн M2 всё ещё в строю, доказывает его уникальность".


Крупнокалиберный пулемет Browning M2HB-QCB (с быстросменным стволом). Источник: gunwar.ru.

Разработанный в те годы, "когда Франклин Рузвельт только стал президентом США, а Гитлер пришёл к власти в Германии, M2 использовался во всех концах света в качестве противовоздушного, противотранспортного и противопехотного пулемёта, по мощи сравнимого с маленькой пушкой". Обновлённая версия M2A1 имеет быстросменяемый ствол и ночной пламегаситель.
25.10.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Вьетнам
Германия
Ирак
Китай
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Россия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
BGM-71 ТOW
M109
M1134 ATGM
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