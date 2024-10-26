Российские самолеты на экспорт не вылетают



Источник: Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Источник: Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В МАК раскритиковали Росавиацию

За два года Росавиация не смогла создать "дееспособную" систему сертификации авиатехники и продвинуть ее на международном уровне, заявил во вторник Межгосударственный авиационный комитет (МАК). По мнению МАК, отсутствие системного подхода агентства будет препятствовать экспорту российской техники. В Росавиации назвали заявление комитета не соответствующим действительности, а источник “Ъ” подтвердил, что Москва сохраняет план подписать до конца месяца соглашение с итальянскими авиавластями.

Межгосударственный авиационный комитет в официальном сообщении признал сохранение серьезных проблем регулирования в авиаотрасли из-за передачи этих функций от комитета Минтрансу РФ и Росавиации. МАК отмечает, что получил много обращений разработчиков и изготовителей авиатехники по этому поводу. В комитете заявили, что Росавиация, которая должна оказывать услуги по сертификации авиатехники, за два года не смогла создать "дееспособную российскую систему сертификации и продвинуться с ее признанием на международном уровне".

Два года назад правительство РФ забрало у МАК ряд функций, в частности права на сертификацию авиатехники, ее разработчиков и изготовителей, а также на заключение двусторонних соглашений с зарубежными авиавластями, и передало их российским ведомствам. Без сертификатов, признаваемых за рубежом, экспорт российских самолетов как минимум затруднен. Росавиация в 2016 году с нуля создавала новую структуру, которая частично получила функции МАК,— Авиационный регистр РФ, впрочем, сейчас законодательно соглашения и экспортные сертификаты подписывает еще агентство. Одной из проблем, которую пока не удалось решить, стало признание новых российских сертификатов итальянскими авиавластями (ключевой проект отечественного авиапрома — самолет SSJ 100 — выпускается в партнерстве с итальянской Alenia Aermacchi). Как сообщал “Ъ”, 9 октября, итальянские авиавласти не были готовы принимать экспортный сертификат летной годности, выданный Росавиацией, в агентстве тогда обещали заключить соглашение с Римом "до конца октября".

В сообщении МАК также говорится об информационном письме Росавиации от 12 октября, в котором разработчикам и изготовителям авиатехники предписано подавать заявки только в агентство и указывается на незаконность сертификатов МАК, полученных после декабря 2015 года. Но сейчас выдаваемые Росавиацией сертификаты действуют только в РФ, а документы Авиарегистра МАК признаются в СНГ и зарубежными партнерами, отмечают в комитете. На законодательном уровне Федеральные авиационные правила РФ по-прежнему предусматривают выдачу сертификатов Авиарегистром МАК, а запланированные Росавиацией работы по сертификации не подкреплены нормативно-правовыми актами, продолжают в комитете. Поэтому все больше российских предприятий работает без обязательных сертификатов, говорят в комитете, уточняя, что Росавиация до сих пор не выдала ни одного экспортного сертификата на SSJ 100.

Кроме того, в МАК считают "очередным показателем непрофессионализма" заявление Росавиации о наделении военных представительств в компаниях разработчиков авиатехники полномочиями независимых инспекций — без проведения аттестационных проверок и оформления свидетельств.

В Росавиации “Ъ” заявили, что с заявлением МАК ознакомились, но оно "не соответствует действительности, интереса не вызывает, никакой актуальности и значимости сейчас не имеет". Впрочем, соглашения с итальянскими авиавластями у Росавиации по-прежнему нет. "Планы не менялись, подписание состоится, синхронизируем графики",— сообщил источник “Ъ” в профильном ведомстве.

"Аэрофлот" пытается помешать Минпромторгу ужесточить правила беспошлинного ввоза в ЕАЭС иностранных самолетов. Белоруссия и Казахстан хотят распространить льготный режим на суда вместимостью до 150 кресел, и для защиты отечественных SSJ 100 и МС-21 министерство решило пересмотреть его. Но "Аэрофлоту" только в 2018 году должен прийти 31 иностранный самолет, и компания может понести более 25 млрд руб. дополнительных расходов. В ответ перевозчик угрожает сократить закупки не только западной, но и российской техники.

Яна Циноева, Анастасия Веденеева