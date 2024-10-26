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Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания паспортов 35 стран

26.10.2017 Ростех 196 0
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Эльбрус
Новейший ПК на базе процессора «Эльбрус».
Источник: inforeactor.ru

Система построена с использованием «сверхбыстрых» нейронных сетей

Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания паспортов и других стандартизированных документов, разработанной российской компанией Smart Engines. ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука» (входит в холдинг «Росэлектроника») перенес систему на рабочую станцию базового уровня «Эльбрус 101-РС».


Систему распознавания документов компания Smart Engines представила в 2016 году. Она построена с использованием «сверхбыстрых» нейронных сетей. Благодаря данной системе «Эльбрус 101-РС» может распознавать удостоверяющие документы России и более чем 35 стран мира, а также машиночитаемой зоны на любых документах (паспорта, ID карты, визы). Из российских документов система распознает паспорт гражданина России, СНИЛС, водительские удостоверения, свидетельство о регистрации транспортных средств (СТС), визу и свидетельство о рождении.


Такой функционал позволяет использовать станции «Эльбрус 101-РС» для организации компактных рабочих мест сотрудников, занятых вводом данных из анкет, заявлений, различных бланков и других типовых документов. Автоматическое извлечение информации позволяет повысить эффективность работы по вводу данных и сократить количество ошибок, вызванных человеческим фактором.


Вычислительные комплексы «Эльбрус 101-РС» могут использоваться и на контрольно-пропускных пунктах и службах фиксации нарушений правил парковки и ПДД. Это решение позволяет находить и распознавать на изображениях один или несколько номеров автомобилей, размеры символов которых имеют не менее 10 пикселей по высоте.


Программное обеспечение SmartEngines адаптировано и для других компьютеров семейства «Эльбрус» – рабочих станций «Эльбрус-801», персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С».


«Эльбрус 101-РС» разработан компанией АО «МЦСТ» при участии специалистов Института электронных управляющих машин им. Брука. Компьютер построен на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» и работает под управлением одноименной операционной системы «Эльбрус». Системный блок вычислительного комплекса компактен и выполнен в формате nettop, имеет малый уровень шума и потребления электроэнергии. «Эльбрус 101-РС» может использоваться для оснащения рабочих мест сотрудников в десктопном или терминальном исполнениях.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Продукция
Эльбрус-4С
Компании
ИНЭУМ Брука
МЦСТ
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ

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