Туркмения приобрела китайскую станцию пассивной электронной разведки DWL002

Как сообщает ресурс "Eastpendulum" в материале "Le Turkménistan se dote du radar passif chinois DWL002", Туркмения продолжает закупать китайские вооружения. Последним на сегодня образцом стала китайская станция пассивной радиотехнической разведки DWL002, которая должна укрепить систему ПВО этой республики.

Китайские специалисты рядом машиной станции пассивной разведки DWL002, Туркмения, сентябрь 2017 года (с) SWIEE via Eastpendulum.com

Станция разработана китайским Юго-западным НИИ электронного оборудования (Southwest China Research Institute of Electronic Equipment, SWIEE), также известным как Институт № 29, входящим в китайскую государственную корпорацию China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Пассивная станция DWL002 сама не излучает сигналы, но перехватывает и обрабатывает гражданские частоты на низкой волне, в первую очередь, телевизионные и радиоканалы для обнаружения воздушных, сухопутных и морских источников излучения.

Система состоит из одной основной и двух вспомогательных станций на автомобильном шасси, которые размещаются на некотором расстоянии друг от друга. При наличии запроса от клиента, в систему может быть интегрировано измерение четвертой координаты - высоты целей.

Туркменияранее уже закупила системы ПВО китайского производства: трехкоординатную РЛС YLC-18 для наблюдения за низкими высотами, трехкоординатную высотную РЛС YLC-2V, также три типа различных ЗРК - FM-90, KS-1A и FD-2000. Это демонстрирует желание руководства Туркмении получить в своего распоряжение такие системы контроля воздушного пространства, хотя соседи Туркмении не представляют для него какой-либо военной угрозы.

Согласно публикациям в китайских источниках, поставках элементов станции DWL002 началась в 2016 году.

В сентябре 2017 года в Туркмению приехала заводская бригада для настройки станции и проверки ее работоспособности в месте дислокации.