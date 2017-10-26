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Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)

26.10.2017 InoPressa.ru 199 1
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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda

"Российское кибервмешательство в президентские выборы 2016 года сопровождается тем, что американские и европейские эксперты называют вызывающей тревогу кремлевской кампанией по переписыванию правил для мирового киберпространства", - сообщает Дэвид Игнатиус в The Washington Post.


"Проект российского предложения новой "Конвенции ООН по сотрудничеству в борьбе с информационными преступлениями" был недавно показан мне экспертом по безопасности, доставшим его экземпляр, - говорится в статье. - В 54-страничном документе содержатся 72 предлагаемые статьи, покрывающие сбор интернет-трафика властями, "кодексы поведения" для киберпространства и "совместное расследование" злонамеренной деятельности. Проект написан бюрократичным безобидным языком, однако эксперты говорят, что его внедрение позволит России еще сильнее сдавить киберпространство".


"Предложенная Кремлем конвенция облегчила бы для России и других авторитарных стран контроль над внутринациональными коммуникациями, а также получение доступа к коммуникациям в других странах, согласно нескольким ведущим американским киберэкспертам. Они описали последний проект как часть продолжающихся последние десять лет стараний Москвы сформировать правовую архитектуру того, что русские стратеги любят называть "информационным пространством", - передает автор.


"Если события прошлого года нас чему-то научили, то это тому, что Россия воспринимает информацию как решительное политическое оружие и хочет контролировать это потенциальное поле битвы. Та сторона этой борьбы, которая приходится на международное законодательство, получает мало внимания, однако она могла бы помочь определить, выживают ли открытые информационные потоки в эпоху автократов", - резюмирует Игнатиус.


Дэвид Игнатиус
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
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Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
AU
Makc
395
№1
26.10.2017 05:38
World should be more afraid of yankeestan making rules then of Russia doing that.
0
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