Нарастающая ядерная угроза наконец-то привлекла внимание общественности. Что дальше? (The Washington Post)



Ядерный взрыв.

Источник: AFP Ядерный взрыв.Источник: AFP

Ядерное оружие вызывает все большую нервозность, пишет в своей статье в The Washington Post Катрина ванден Хувель, издатель и редактор журнала The Nation.

По мнению автора, внимание общественности к этой проблеме - позитивный первый шаг. "Теперь, если мы надеемся избежать катастрофы, пора изучить альтернативы тому пути бедствий, которым мы идем сейчас", - говорится в статье.

Ванден Хувель считает, что один из таких альтернативных вариантов был предложен в недавней статье экс-лидера СССР Михаила Горбачева, опубликованной в The Washington Post. (См. "Михаил Горбачев: Моя просьба к президентам России и Соединенных Штатов").

В 1987 году Горбачев и Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД). "Но, по некоторым сведениям, администрация Трампа обсуждает идею выйти из него, подзуживаемая "ястребами" из Конгресса, которые требуют возмездия за предполагаемые российские нарушения", - пишет автор.

В своей статье Горбачев призвал лидеров США и России провести саммит и обсудить на нем, в том числе, сохранение Договора о РСМД.

Ванден Хувель перечисляет несколько дополнительных шагов для снижения риска ядерной войны. Конгресс мог бы одобрить законопроект, который гласит, что президент США не может санкционировать первый ядерный удар, если Конгресс предварительно не объявил войну. США и Россия могли бы вывести из режима мгновенной боеготовности почти 2 тыс. ядерных боезарядов. "Дебатам о ядерном сдерживании также пошли бы на пользу более реалистичные рассуждения об эффективности противоракетной обороны. Но в конечном итоге ничем нельзя заменить такой шаг, как вступление наших лидеров в переговоры и начало диалога о сложных вопросах, в том числе об угрозе, исходящей от Северной Кореи", - полагает автор.

Скептики возразят, что Трамп и Путин "неспособны вести переговоры добросовестно", пишет автор. И парирует: "Мы идем на переговоры с теми правительствами, которые у нас есть, а не с теми, о которых мы хотели бы мечтать". "Если учесть, что растет вероятность военного конфликта между ядерными державами, есть ли у нас другой выбор?" - задает она риторический вопрос. Она советует внять словам Горбачева: "Пора вернуться к здравомыслию".

Катрина ванден Хувель