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Россия и Пакистан заключили соглашение о ВТС

26.10.2017 Интерфакс-АВН 185 0
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Военнослужащие ВС РФ
34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.
Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Пакистан договорились развивать военно-техническое сотрудничество, соглашение предусматривает поставку оружия и сотрудничество при его разработке.

Документ, размещенный в среду на портале правовой информации, предусматривает поставку оружия, военной техники, ремонт и модернизацию продукции военного назначения.

Согласно соглашению, стороны могут также сотрудничать в ходе разработки новых видов вооружения и оказывать консультационные услуги.

В документе отмечается, что при поставках военной продукции передающая сторона может контролировать целевое использование отдельных видов продукции.

Соглашение заключено 18 апреля 2017 года в Равалпинди и вступило в силу 10 июля.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Пакистан
Россия

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