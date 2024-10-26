Россия и Пакистан заключили соглашение о ВТС
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34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.
Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Пакистан договорились развивать военно-техническое сотрудничество, соглашение предусматривает поставку оружия и сотрудничество при его разработке.
Документ, размещенный в среду на портале правовой информации, предусматривает поставку оружия, военной техники, ремонт и модернизацию продукции военного назначения.
Согласно соглашению, стороны могут также сотрудничать в ходе разработки новых видов вооружения и оказывать консультационные услуги.
В документе отмечается, что при поставках военной продукции передающая сторона может контролировать целевое использование отдельных видов продукции.
Соглашение заключено 18 апреля 2017 года в Равалпинди и вступило в силу 10 июля.
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25.10.2017
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