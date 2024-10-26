Россия и Пакистан заключили соглашение о ВТС



34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.

Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa 34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Пакистан договорились развивать военно-техническое сотрудничество, соглашение предусматривает поставку оружия и сотрудничество при его разработке.

Документ, размещенный в среду на портале правовой информации, предусматривает поставку оружия, военной техники, ремонт и модернизацию продукции военного назначения.

Согласно соглашению, стороны могут также сотрудничать в ходе разработки новых видов вооружения и оказывать консультационные услуги.

В документе отмечается, что при поставках военной продукции передающая сторона может контролировать целевое использование отдельных видов продукции.

Соглашение заключено 18 апреля 2017 года в Равалпинди и вступило в силу 10 июля.