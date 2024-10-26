Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Комплекс распознавания космических объектов "Крона" заработал в полном объеме

26.10.2017 Интерфакс-АВН 205 0
0
Понравилась новость?
 +2
РЛС 20Ж6 комплекса "Крона"
РЛС 20Ж6 комплекса "Крона".
Источник: topwar.ru

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов (РОКР КО) "Крона", контролирующий ближний космос, с 2017 года работает в полном составе, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе концерна "РТИ".

"С 2017 году комплекс работает в полном составе. В день РОКР по поступающим заданиям обнаруживает, исследует, проводит десятки космических аппаратов. В реальном масштабе времени информация передается на вышестоящий командный пункт ВКС РФ", - сообщили в "РТИ".

По данным компании, в дециметровом и сантиметровом диапазонах определяется некоординатная информация - параметры вращения космического аппарата, типы его стабилизации, размеры, и с высокой вероятностью определяется форма космического аппарата в заданном диапазоне высот.

"То есть, "Крона" контролирует весь диапазон ближнего космоса", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на "Крону" для детальной обработки передаются наиболее "интересные" с военной точки зрения объекты, обнаруженные девятью РЛС типа "Воронеж", разработанные в последние годы на предприятиях концерна "РТИ", которые вместе обнаруживают и сопровождают более сотни тысяч космических объектов в сутки, в том числе наноспутники.

"Обнаружить объект в ближнем космосе и определить его траекторию - это еще полдела. Необходимо определить его размеры, характеристики, параметры стабилизации и многое другое, чем и занимается российская "Крона", - проинформировали в пресс-службе.

Первая очередь "Кроны" была поставлена на дежурство в 2000 году, на создание комплекса ушло 15 лет, за это время характеристики комплекса существенно изменились.

Сооружения радиолокационной станции расположены на площадке в нескольких километрах от вершины горы Чапал в районе станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесской республике.

В составе РЛС дециметровый канал "А" с приемо-передающей фазированной антенной решеткой размером 20х20 метров с электронным сканированием луча и сантиметровый интерферометрический канал "Н" с приемо-передающей системой из нескольких вращающихся антенн. Мощный радиолокатор обнаруживает объекты по целеуказанию и распознает все космические объекты над Землей на высоте в несколько тысяч километров.

На вершине самой горы расположена позиция оптического комплекса распознавания, состоящего из лазерного оптического локатора и пассивного канала автономного обнаружения космических объектов.

"Крона" способна давать важнейшую информацию в период схода космических аппаратов с орбиты: с большой точностью определяются параметры торможения спутника или какого-либо космического тела, в том числе космического мусора, в атмосфере и выдаются координаты места падения на Земле. Во время стартов космических кораблей с космодромов "Крона" одновременно со штатными телеметрическими системами выдает информацию об отделении ступеней, обтекателя, отделении от ракеты-носителя космического корабля.

Кроме того, комплекс определял места падения объектов весом в десятки тонн после неудачных стартов исследовательских марсианских космических кораблей, что позволяло при необходимости вовремя предупредить возможные риски.

Мив бс
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Земля
Марс
Наноиндустрия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы