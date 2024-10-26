Комплекс распознавания космических объектов "Крона" заработал в полном объеме



РЛС 20Ж6 комплекса "Крона".

Источник: topwar.ru РЛС 20Ж6 комплекса "Крона".Источник: topwar.ru

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов (РОКР КО) "Крона", контролирующий ближний космос, с 2017 года работает в полном составе, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе концерна "РТИ".

"С 2017 году комплекс работает в полном составе. В день РОКР по поступающим заданиям обнаруживает, исследует, проводит десятки космических аппаратов. В реальном масштабе времени информация передается на вышестоящий командный пункт ВКС РФ", - сообщили в "РТИ".

По данным компании, в дециметровом и сантиметровом диапазонах определяется некоординатная информация - параметры вращения космического аппарата, типы его стабилизации, размеры, и с высокой вероятностью определяется форма космического аппарата в заданном диапазоне высот.

"То есть, "Крона" контролирует весь диапазон ближнего космоса", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на "Крону" для детальной обработки передаются наиболее "интересные" с военной точки зрения объекты, обнаруженные девятью РЛС типа "Воронеж", разработанные в последние годы на предприятиях концерна "РТИ", которые вместе обнаруживают и сопровождают более сотни тысяч космических объектов в сутки, в том числе наноспутники.

"Обнаружить объект в ближнем космосе и определить его траекторию - это еще полдела. Необходимо определить его размеры, характеристики, параметры стабилизации и многое другое, чем и занимается российская "Крона", - проинформировали в пресс-службе.

Первая очередь "Кроны" была поставлена на дежурство в 2000 году, на создание комплекса ушло 15 лет, за это время характеристики комплекса существенно изменились.

Сооружения радиолокационной станции расположены на площадке в нескольких километрах от вершины горы Чапал в районе станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесской республике.

В составе РЛС дециметровый канал "А" с приемо-передающей фазированной антенной решеткой размером 20х20 метров с электронным сканированием луча и сантиметровый интерферометрический канал "Н" с приемо-передающей системой из нескольких вращающихся антенн. Мощный радиолокатор обнаруживает объекты по целеуказанию и распознает все космические объекты над Землей на высоте в несколько тысяч километров.

На вершине самой горы расположена позиция оптического комплекса распознавания, состоящего из лазерного оптического локатора и пассивного канала автономного обнаружения космических объектов.

"Крона" способна давать важнейшую информацию в период схода космических аппаратов с орбиты: с большой точностью определяются параметры торможения спутника или какого-либо космического тела, в том числе космического мусора, в атмосфере и выдаются координаты места падения на Земле. Во время стартов космических кораблей с космодромов "Крона" одновременно со штатными телеметрическими системами выдает информацию об отделении ступеней, обтекателя, отделении от ракеты-носителя космического корабля.

Кроме того, комплекс определял места падения объектов весом в десятки тонн после неудачных стартов исследовательских марсианских космических кораблей, что позволяло при необходимости вовремя предупредить возможные риски.

Мив бс