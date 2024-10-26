Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре запустил экологичную площадку гальванического производства



Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.

Источник: Евгений Самарин / РИА Новости Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.Источник: Евгений Самарин / РИА Новости

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Авиационный завод компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре вводит в эксплуатацию новую площадку гальванического производства с существенно уменьшенным уровнем загрязнения окружающей среды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Современные технологии на участке водоподготовки и очистных сооружениях позволят очищать воду (применяемую для технологических нужд) до уровня дистиллированной и использовать её по замкнутому циклу в дальнейшем техпроцессе, полностью закрыв проблему опасных стоков", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации площадка была продемонстрирована участникам конференции по экологии, прошедшей на предприятии.

Основной особенностью площадки станет переориентация способа обращения с отходами гальванических производств с утилизации на регенерацию. "Специальные технологии нейтрализации активных загрязняющих веществ, содержащихся в гальванических растворах и шламах позволят снизить класс опасности отходов с высоко опасных до мало опасных", - отметили в пресс-службе.

Гальваника - электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения износоустойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и др. Гальваническое производство считается одним из самых вредных для окружающей среды.