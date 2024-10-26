Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре запустил экологичную площадку гальванического производства

26.10.2017 Интерфакс-АВН 121 0
0
Понравилась новость?
 0
ПАО "Компания "Сухой"
Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.
Источник: Евгений Самарин / РИА Новости

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Авиационный завод компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре вводит в эксплуатацию новую площадку гальванического производства с существенно уменьшенным уровнем загрязнения окружающей среды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Современные технологии на участке водоподготовки и очистных сооружениях позволят очищать воду (применяемую для технологических нужд) до уровня дистиллированной и использовать её по замкнутому циклу в дальнейшем техпроцессе, полностью закрыв проблему опасных стоков", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации площадка была продемонстрирована участникам конференции по экологии, прошедшей на предприятии.

Основной особенностью площадки станет переориентация способа обращения с отходами гальванических производств с утилизации на регенерацию. "Специальные технологии нейтрализации активных загрязняющих веществ, содержащихся в гальванических растворах и шламах позволят снизить класс опасности отходов с высоко опасных до мало опасных", - отметили в пресс-службе.

Гальваника - электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения износоустойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и др. Гальваническое производство считается одним из самых вредных для окружающей среды.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы