Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре запустил экологичную площадку гальванического производства
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Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.
Источник: Евгений Самарин / РИА Новости
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Авиационный завод компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре вводит в эксплуатацию новую площадку гальванического производства с существенно уменьшенным уровнем загрязнения окружающей среды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Современные технологии на участке водоподготовки и очистных сооружениях позволят очищать воду (применяемую для технологических нужд) до уровня дистиллированной и использовать её по замкнутому циклу в дальнейшем техпроцессе, полностью закрыв проблему опасных стоков", - сообщили в пресс-службе.
По ее информации площадка была продемонстрирована участникам конференции по экологии, прошедшей на предприятии.
Основной особенностью площадки станет переориентация способа обращения с отходами гальванических производств с утилизации на регенерацию. "Специальные технологии нейтрализации активных загрязняющих веществ, содержащихся в гальванических растворах и шламах позволят снизить класс опасности отходов с высоко опасных до мало опасных", - отметили в пресс-службе.
Гальваника - электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения износоустойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и др. Гальваническое производство считается одним из самых вредных для окружающей среды.
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25.10.2017
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