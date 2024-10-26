США готовы предоставить Индии технологии для модернизации вооружений



F-16.

Источник: фото ВВС США F-16.Источник: фото ВВС США

Рекс Тиллерсон заявил, что также надеется на соглашение о поставках Дели истребителей F-16 и F-18

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. США готовы передать Индии "лучшие технологии" для того, чтобы помочь модернизировать ее вооруженные силы и поддерживает Нью-Дели в стремлении стать одной из ведущих держав. Об этом заявил в Нью-Дели госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

"Америка поддерживает становление Индии как одной из ведущих держав и будут способствовать ее усилиям по поддержанию безопасности в регионе. Мы готовы предоставить лучшие технологии для модернизации вооруженных сил Индии", - сказал Тиллерсон, слова которого транслировали индийские телеканалы.

Он также добавил, что надеется обсудить с индийской стороной соглашение о поставках истребителей F-16 и F-18 и, возможно, организовать их сборку на индийской территории.

В свою очередь глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели и Вашингтон осуждают терроризм и тех, кто потворствует террористам. "США и Индия согласны в том, что Пакистан должен действовать, чтобы немедленно избавиться от существующих на его территории террористических зон безопасности", - сказала Сварадж.

Тиллерсон также призвал Пакистан активнее бороться с террористами, при этом выразил готовность работать вместе с Исламабадом для достижения этой цели. "Мы хотим работать с Пакистаном положительным способом, поскольку мы считаем, что это соответствует его интересам в дальнейшей перспективе", - сказал он.

"Индия и США - естественные союзники, мы стоим плечом к плечу в борьбе против терроризма", - отметил госсекретарь США.