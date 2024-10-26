Верховный суд Нидерландов разрешил оставить в секрете документы, касающиеся крушения MH17



Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.

Источник: Maxim Zmeyev/Reuters Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.Источник: Maxim Zmeyev/Reuters

Таким образом, Государственный совет отменил решение нижестоящего суда, ранее постановившего, что данные должны быть оглашены

ГААГА, 25 октября. /ТАСС/. Министерство безопасности и юстиции Нидерландов может не рассекречивать ряд документов, касающихся крушения Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. О вынесении соответствующего решения Государственным советом страны сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Согласно решению организации, являющейся высшим судебным органом Нидерландов, "право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации". Таким образом, Государственный совет отменил решение нижестоящего суда, ранее постановившего, что данные должны быть оглашены.

Вскоре после крушения малайзийского Boeing НТК совместно с телеканалом RTL и газетой Volksrant на основе закона о свободе доступа к информации запросил у правительства данные, чтобы восстановить последовательность действий властей вслед за трагедией, произошедшей 17 июля 2014 года. В феврале и апреле 2015 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов опубликовало несколько сотен документов, однако большая часть информации в них была заретуширована до такой степени, что было даже непонятно, о чем идет речь. Кроме того, выяснилось, что ряд документов так и не был рассекречен. Ведомство пояснило свои действия тем, что обнародование этих данных может "привести к усложнению отношений с другими странами и международными организациями" и "будет препятствовать свободному обмену мнений между работниками".

С учетом этого СМИ решили подать совместный иск в суд. Нижестоящие инстанции подтвердили их право на получение информации, однако высший судебный орган страны стал на сторону правительства и министров, "которые должны иметь право свободно общаться между собой и не бояться, что детали их разговоров будут преданы огласке". В ближайшие недели НТК, RTL и Volksrant примут решение о том, имеет ли смысл подавать апелляцию на это решение в Европейский суд.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, 196 из которых являлись подданными Нидерландов. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле этого года ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах по голландским законам.