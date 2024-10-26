"Укроборонпром" отказал в проведении у себя финансовой проверки



Стенд украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: Укроборонпром Стенд украинского государственного концерна "Укроборонпром".Источник: Укроборонпром

Аудиторы планировали осуществить проверку в связи с тем, что ранее был обнаружен ряд негативных моментов в финансовой дисциплине концерна

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" не разрешил аудиторам провести финансовую проверку учреждения. Об этом в среду сообщила глава Государственной аудиторской службы страны Лидия Гаврилова.

"Чтобы видеть реальную картину, мы запланировали проведение аудита для того, чтобы выяснить эффективность управления концерна своими предприятиями. На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов для проведения аудита", - цитирует ее информагентство "Украинские новости".

По ее словам, ведомство уведомило правительство страны об этом факте. Гаврилова сообщила, что аудиторы планировали осуществить проверку в связи с тем, что ранее был обнаружен "ряд негативных моментов в финансовой дисциплине концерна".

В пресс-службе "Укроборонпрома" пока не комментируют данную информацию.

В то же время, как пишет издание "Украинская правда", ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" утверждали, что "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту Петру Порошенко менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы. Однако данную информацию в концерне тогда опровергли, заверив, что "Укроборонпром" действует прозрачно.

"Укроборонпром" создан указом президента в декабре 2010 года с целью объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас в его состав входит 134 предприятия ВПК Украины.