НАТО надеется на встречу генералов Герасимова и Скапарротти в 2017 году
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Валерий Герасимов.
Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов
Об этом небольшому кругу журналистов заявил глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел
ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Организация Североатлантического договора (НАТО) рассчитывает, что верховный главнокомандующий ее Объединенными вооруженными силами (ОВС) в Европе американский генерал Кертис Скапарротти и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проведут личную встречу до конца текущего года. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
"У нас, будем надеяться, до конца года пройдет встреча лицом к лицу между главкомом ОВС НАТО и генералом Герасимовым", - сказал Павел.
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25.10.2017
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