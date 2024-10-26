НАТО надеется на встречу генералов Герасимова и Скапарротти в 2017 году



Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов Валерий Герасимов.Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Об этом небольшому кругу журналистов заявил глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Организация Североатлантического договора (НАТО) рассчитывает, что верховный главнокомандующий ее Объединенными вооруженными силами (ОВС) в Европе американский генерал Кертис Скапарротти и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проведут личную встречу до конца текущего года. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

"У нас, будем надеяться, до конца года пройдет встреча лицом к лицу между главкомом ОВС НАТО и генералом Герасимовым", - сказал Павел.