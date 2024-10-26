В НАТО заявили о неготовности возобновить сотрудничество с Россией



Петр Павел.

Источник: © EPA/STEPHANIE LECOCQ Петр Павел.Источник: © EPA/STEPHANIE LECOCQ

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел уточнил, что на данном этапе Североатлантический альянс открыт для диалога

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова на данном этапе возобновить сотрудничество с Россией, прерванное ранее в связи с резкими разногласиями по ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспонндента ТАСС, глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

"Мы говорим нашим российским партнерам, что открыты для диалога, но не открыты для возобновления сотрудничества, так как условия еще не созрели, - заявил военачальник Североатлантического альянса. - Эти условия были совершенно ясно намечены на политическом уровне".

С точки зрения НАТО, они включают в себя прежде всего "уважение и соблюдение международного права", а также урегулирование конфликта на Украине, пояснил генерал Павел, который находится в Вашингтоне с визитом.

Генерал также сообщил, что альянс настроен на восстановление и политических, и военных связей с Россией. "Мы пытаемся восстановить связи с Россией как на политическом, так и на военном уровне", - заявил военачальник.

Он напомнил, что в 2014 году из-за кризиса на Украине сотрудничество двух сторон было приостановлено. "Но политические и дипломатические связи оставались все время. И мы стараемся вновь установить связь по военной линии, и нам это удалось. Недавно у меня состоялось встреча лицом к лицу [с главой генштаба Вооруженных сил России] генералом [Валерием] Герасимовым (в Баку 7 сентября - прим. ТАСС)", - сказал Петр Павел, находящийся в Вашингтоне с визитом.

Генерал Петр Павел принял участие в проведенном Пентагоном заседании военачальников нескольких десятков стран, которое было посвящено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.