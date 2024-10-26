НАТО обсудит реформу командной структуры, заявил представитель альянса



Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО подтверждает, что в ноябре министры обороны стран-членов альянса обсудят реформирование командной структуры, и сообщает, что в альянсе ведется работа по усовершенствованию национальной инфраструктуры и административных норм для транзита военного оборудования, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения.

"Идет работа над тем, чтобы обеспечить прочность и гибкость командной структуры НАТО. Министры обороны на встрече в начале ноября обсудят рекомендации по реформированию командной структуры", - сказала Лунгеску, комментируя сообщения о предстоящем создании двух новых подразделений.

Она отметила, что "союзники адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу, и работают над улучшением национальной инфраструктуры".

"НАТО добивается прогресса во всех этих областях, но мы не расслабляемся. Мы сосредоточены на военной мобильности, это приоритетный вопрос", - заявила представитель НАТО.