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НАТО обсудит реформу командной структуры, заявил представитель альянса

26.10.2017 РИА Новости 239 0
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Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО подтверждает, что в ноябре министры обороны стран-членов альянса обсудят реформирование командной структуры, и сообщает, что в альянсе ведется работа по усовершенствованию национальной инфраструктуры и административных норм для транзита военного оборудования, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения.

"Идет работа над тем, чтобы обеспечить прочность и гибкость командной структуры НАТО. Министры обороны на встрече в начале ноября обсудят рекомендации по реформированию командной структуры", - сказала Лунгеску, комментируя сообщения о предстоящем создании двух новых подразделений.

Она отметила, что "союзники адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу, и работают над улучшением национальной инфраструктуры".

"НАТО добивается прогресса во всех этих областях, но мы не расслабляемся. Мы сосредоточены на военной мобильности, это приоритетный вопрос", - заявила представитель НАТО.
25.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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