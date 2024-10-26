НАТО обсудит реформу командной структуры, заявил представитель альянса
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Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО подтверждает, что в ноябре министры обороны стран-членов альянса обсудят реформирование командной структуры, и сообщает, что в альянсе ведется работа по усовершенствованию национальной инфраструктуры и административных норм для транзита военного оборудования, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения.
"Идет работа над тем, чтобы обеспечить прочность и гибкость командной структуры НАТО. Министры обороны на встрече в начале ноября обсудят рекомендации по реформированию командной структуры", - сказала Лунгеску, комментируя сообщения о предстоящем создании двух новых подразделений.
Она отметила, что "союзники адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу, и работают над улучшением национальной инфраструктуры".
"НАТО добивается прогресса во всех этих областях, но мы не расслабляемся. Мы сосредоточены на военной мобильности, это приоритетный вопрос", - заявила представитель НАТО.
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25.10.2017
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