Россия отреагирует на опасное расширение НАТО, заявил сенатор
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Виктор Бондарев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия пристально следит за расширением НАТО на востоке Европы, готова незамедлительно и адекватно отреагировать на него, если это расширение примет опасный оборот, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран сообщила о том, что НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирований для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ. По информации издания, речь может идти о подразделениях, отвечающих за логистику и за защиту морских путей Атлантического и Северного Ледовитого океанов от угроз со стороны подводных лодок.
"НАТО перманентно ведёт открытую демонстрацию своих сил, использует так называемую тактику "запугивания", провоцируя гонку вооружений. Намерение создать два новых подразделения укладывается в эту тактику… Но мы держим руку на пульсе ситуации. Если действия США и их сателлитов примут опасный оборот, Россия, подчеркну, отреагирует незамедлительно и адекватно угрозе", - сказал Бондарев.
Сенатор назвал "абсурдным и нелепым" обоснование, которым США "прикрываются для дальнейшего военного разветвления".
"Ни о какой инициативе потенциального конфликта со стороны России речи быть не может. Многовековая отечественная история подтверждает, что мы вступаем в конфликт только в ответ. Но реагируем незамедлительно", - добавил глава комитета.
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25.10.2017
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