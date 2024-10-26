Яап де Хооп Схеффер: "НАТО вступает в область политического и военного устрашения" (Le Monde)



Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File

В интервью Le Monde бывший генсек НАТО призывает организацию обзавестись стратегической концепцией, базирующейся на ее основных принципах, с тем чтобы противостоять новым угрозам, исходящим от России, Ближнего Востока и Африки. Беседовал с Яапом де Хооп Схеффером журналист Гайдз Минасян.

"Во время своего мандата (2004-2009) я запустил дебаты о новой стратегической концепции - экспедиционной (Афганистан, Балканы). Тогда НАТО находилось в состоянии боеготовности. Однако после аннексии Крыма и кризиса в Донбассе на Украине, НАТО возвращается к своей изначальной миссии. На мой взгляд, для НАТО настал момент обзавестись новой стратегической концепцией, поскольку ситуация в корне изменилась. Мы уже не в 2010 году", - считает бывший генсек.

"Сегодня мы не находимся в состоянии холодной войны против России, но нужно убедить Владимира Путина не совершать каких-либо попыток в странах Балтии, где сейчас происходит развертывание войсковых частей. Это то, что я называю возвращением к истокам НАТО перед лицом новых угроз с востока, а также с юга Европы (энергия, мигранты, киберугрозы, Ближний Восток, Африка). Выражением "изначальная миссия" я хочу сказать, что в отношении стран Балтии мы вынуждены поставить вопрос о стратегии устрашения", - поясняет де Хооп Схеффер.

"НАТО всегда являлось политико-военным альянсом, прежде всего политическим, затем военным. Между его членами существуют фундаментальные различия в политическом плане. Однако мы должны выигрывать в политической последовательности. Первоначальным вызовом НАТО является гарантия территориальной неприкосновенности натовской зоны", - продолжает он.

"Так как Владимир Путин впервые после Второй мировой войны насильно изменил границы Европы, мы вернулись в период, предшествовавший экспедиционному. Отныне мы взираем сверху на экспедиционный цикл, с одной стороны, и на политику устрашения и защиты территориальной неприкосновенности - с другой. Это две разные боевые задачи. Совершенно не исключено, что НАТО в будущем перейдет на внешний театр военных действий. Но я не против более серьезного диалога с Россией", - заявил эксперт.

"Вы упомянули об отсутствии политической последовательности. Создает ли Турция проблему внутри НАТО в плане непоследовательности?" - спросил журналист.

"Турция создает серьезную проблему для НАТО своим желанием покупать зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Это даже драматично! На сей счет необходимо срочно переговорить с президентом Эрдоганом, надо его спросить: "Зачем это все, господин турецкий президент?" Может, президент Эрдоган меняет стратегическую позицию Турции. Между тем Турция является важным членом Североатлантического альянса в энергетическом плане, вокруг Черного моря, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", - ответил собеседник издания.

"НАТО не может позволить себе ее потерять, и я считаю серьезной ошибкой со стороны президента Эрдогана покупку у русских этого зенитно-ракетного комплекса С-400. Напряженность в отношениях с Анкарой может быть разрешена только политическим путем. Так как не стоит упускать из виду влияние России и Китая на Балканах", - добавил он.

"Мы вступили в такой период, когда вопрос о ядерном оружии возникает в дебатах с Северной Кореей, однако речь идет и о России, где Владимир Путин открыто говорит об использовании ядерного оружия с целью добиться деэскалации сценария в странах Балтии. Это очень сложно в политическом плане, поскольку как минимум одно поколение выросло при отсутствии всяких ядерных дебатов", - комментирует бывший генсек НАТО.

"А значит, необходимо открыть такие дебаты, даже если это не совсем приятно: каково место ядерного оружия в стратегии НАТО? Новая стратегическая концепция, о которой я вам говорю, должна содержать ядерный аспект. Когда Путин открыто говорит об использовании ядерного оружия, это опасно. Но мы не можем избежать таких дебатов", - уверен он.

"Парламент Украины проголосовал за вступление в НАТО. Украина, а также Грузия имеют шансы на присоединение к Североатлантическому альянсу?" - поинтересовался интервьюер.

"Я думаю, что расширение НАТО сейчас не актуально. И, на мой взгляд, присоединение Украины и Грузии не стоит на повестке дня альянса. После того, как я председательствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году и принял во внимание франко-немецкую позицию по этому вопросу, я не могу считать реалистичным выполнение решения украинского парламента", - ответил собеседник издания.

"В Совете НАТО-Россия настоятельно необходимо укрепить наш диалог с Москвой. С русскими у нас есть расхождения по Украине (Донбасс, Крым) плюс публичные заявления Путина по ядерному оружию. В то же время Россия является постоянным членом Совбеза и геополитической силой первостепенной важности. Именно поэтому европейцы должны укреплять свой политический диалог с Москвой", - полагает бывший генсек НАТО.

"Кто сегодня является врагом НАТО?" - спросил журналист.

"Согласно российской доктрине, НАТО является врагом Москвы. Я не собираюсь вам говорить, что Россия - наш враг, однако было бы разумным, после событий на Украине и в Грузии, быть крайне бдительными и задуматься о том, что устрашение должно действовать как в политическом, так и в военном плане. Мы вступили в область политического и военного устрашения. Поэтому НАТО призвано оставаться сильным и иметь войсковые части, размещенные в странах Балтии. НАТО играет важнейшую роль в обеспечении безопасности в Европе, в соответствии со статьями 4 и 5 своей Хартии", - считает де Хооп Схеффер.

Гайдз Минасян