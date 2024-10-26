Военные РФ в будущем получат кровоостанавливающие средства в виде порошка



Военные медики.

Источник: © EPA/PATRICK HATTORI Военные медики.Источник: © EPA/PATRICK HATTORI

Начальник госпиталя имени А. А. Вишневского Александр Есипов добавил, что в России и за рубежом разрабатывают технологии создания порошкообразных кровоостанавливающих средств на основе хитозана

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военные РФ в перспективе получат новые кровоостанавливающие средства (гемостатики), например в виде порошка, который достаточно насыпать на рану. Об этом рассказал журналистам начальник госпиталя имени А. А. Вишневского генерал-майор Александр Есипов.

По его словам, сейчас и в России, и за рубежом разрабатывают технологии создания порошкообразных кровоостанавливающих средств на основе хитозана (производится из панцирей ракообразных или из грибов и обладает сильными регенерирующими свойствами).

"Гемостатики нового поколения будут выпускать в том числе в виде порошка (в случае ранения в бою и обильного кровотечения им необходимо просто присыпать рану), медицинских салфеток, бинтов, а также клеточных биоинженерных конструкций в форме спрея для закрытия обширных ожогов и множественных поражений биопатогенами различной природы", - сказал он.

Он уточнил, что "на сегодня разрабатываются несколько отечественных препаратов для остановки наружного кровотечения, которые испытываются лечебными учреждениями Министерства обороны, но говорить об их эффективности и перспективах массового использования пока рано".