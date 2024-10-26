Шойгу надеется на укрепление военно-технического сотрудничества между РФ и Катаром
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Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министр обороны РФ также поблагодарил своего катарского коллегу за личное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"
ДОХА, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассчитывает на укрепление военно-технического сотрудничества с Катаром.
"Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - сказал он в среду на встрече с государственным министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.
Кроме того, по словам министра, планируется обсудить вопросы, связанные с безопасностью в регионе и мире и в особенности с ситуацией в Сирии.
Шойгу поблагодарил коллегу за личное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", на полях которого состоялся конструктивный диалог по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также актуальным проблемам региональной безопасности.
Глава Минобороны РФ также отметил, что с удовольствием воспользовался приглашением посетить Катар и поблагодарил госминистра за это приглашение.
В свою очередь, его катарский коллега отметил, что этот визит говорит о намерении друзей Катара в РФ развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.
Стороны также подписали подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Также в присутствии двух министров представители "Рособоронэкспорта" и Минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.
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25.10.2017
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