Шойгу надеется на укрепление военно-технического сотрудничества между РФ и Катаром



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ также поблагодарил своего катарского коллегу за личное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"

ДОХА, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассчитывает на укрепление военно-технического сотрудничества с Катаром.

"Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - сказал он в среду на встрече с государственным министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.

Кроме того, по словам министра, планируется обсудить вопросы, связанные с безопасностью в регионе и мире и в особенности с ситуацией в Сирии.

Шойгу поблагодарил коллегу за личное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", на полях которого состоялся конструктивный диалог по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также актуальным проблемам региональной безопасности.

Глава Минобороны РФ также отметил, что с удовольствием воспользовался приглашением посетить Катар и поблагодарил госминистра за это приглашение.

В свою очередь, его катарский коллега отметил, что этот визит говорит о намерении друзей Катара в РФ развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.

Стороны также подписали подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Также в присутствии двух министров представители "Рособоронэкспорта" и Минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.