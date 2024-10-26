Белоруссия заключила контракт с "Алмаз-Антеем" на поставку батареи ЗРК "Тор-М2"
|
|
Испытательный комплекс концерна ВКО " Алмаз-Антей", Санкт-Петербург.
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции и автоматизация боевой работы
МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии и концерн "Алмаз-Антей" в среду заключили контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
"Новое вооружение наша страна получит в рамках реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - отметили в оборонном ведомстве.
Там напомнили, что первые батареи ЗРК "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011-2012 годах. В начале 2014 года в 120-й бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей, отметили в военном ведомстве.
Также в конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады. "Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных сил по противовоздушной обороне", - заявили в Минобороны.
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей.
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 Передовые разработки ОПК
21.07.2017 Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
18.07.2017 На земле, во льдах и на море. ИЭМЗ «Купол» совершенствует свои ЗРК и расширяет сферы их применения
17.07.2017 Что покажет «Купол» на МАКС-2017
28.06.2017 «Купол» на 8-м Международном военно-морском салоне МВМС-2017
30.05.2017 Ян Новиков: "Перед нами стояла задача даже не восстановить, а сохранить производство средств ПВО"
11.05.2017 Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
10.05.2017 В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017