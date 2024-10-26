Белоруссия заключила контракт с "Алмаз-Антеем" на поставку батареи ЗРК "Тор-М2"



Испытательный комплекс концерна ВКО " Алмаз-Антей", Санкт-Петербург.

Источник: © Сергей Коньков/ТАСС Испытательный комплекс концерна ВКО " Алмаз-Антей", Санкт-Петербург.Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции и автоматизация боевой работы

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии и концерн "Алмаз-Антей" в среду заключили контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"Новое вооружение наша страна получит в рамках реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - отметили в оборонном ведомстве.

Там напомнили, что первые батареи ЗРК "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011-2012 годах. В начале 2014 года в 120-й бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей, отметили в военном ведомстве.

Также в конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады. "Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных сил по противовоздушной обороне", - заявили в Минобороны.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей.